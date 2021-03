OM seponeert aangifte Willem Engel, Facebook plaatst disclaimer: 'Geen bewijs van fraude door Kiesraad’

Engel werd de afgelopen maanden bekend als de voorman van Viruswaarheid, een actiegroep die talloze rechtszaken tegen de overheid aanspande over de coronamaatregelen. De dansschoolhouder uit Rotterdam vindt de maatregelen tegen het virus overdreven. Hij was ook prominent aanwezig bij veel corona-demonstraties.

Engel sloot zich in eerste instantie aan bij de partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN), die al sprak over 35 zetels. Maar VSN ontplofte al snel. Partijleider Bas Filippini ging door onder de naam VSN, de nummers twee en drie (Anna Zeven en Willem Engel) belanden uiteindelijk onder de naam Kandidaat Zeven op de kieslijst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De verkiezingen werden geen succes voor de partij. Met 0,1 procent van de stemmen kwam de partij niet in de buurt van een zetel. Kandidaat Zeven haalde daarmee wel meer stemmen dan partijen als Jezus Leeft (0,0 procent) en De Feestpartij, maar minder dan De Piratenpartij (0,2 procent).

Fraude

Engel reageert op Facebook op de verkiezingen. Hij stelt onder meer dat er fraude is gepleegd en roept mensen op daar aangifte van te doen. ,,Ik wil geen hertelling, maar nieuwe verkiezingen. Zo snel mogelijk. Er is fraude gepleegd, dat is onacceptabel”, laat hij aan deze site weten.

Engel heeft zogezegd ‘bewijsstukken’ aan het Openbaar Ministerie geleverd, maar de officier van justitie komt tot de conclusie dat ‘hierin geen bewijs valt te ontwaren voor het strafbare feit fraude’. ,,Ik zie geen aanleiding de aangifte jegens de Kiesraad verder te onderzoeken”, besluit de officier in een brief gericht aan Engel. De Viruswaarheid-voorman laat het er niet bij zitten en stelt een artikel 12-procedure in, laat hij weten. ,,Dit is een beerput.”

Onder zijn bericht op Facebook staat inmiddels een disclaimer waarin melding wordt gemaakt van onjuiste informatie. ‘Er is, 24 uur na het sluiten van de stembussen, geen bewijs te vinden dat de bewering over verkiezingsfraude bij de Tweede Kamerverkiezingen ondersteunt. Engel levert zelf ook geen bewijs voor zijn claim. Uiteindelijk is te concluderen dat de bewering onjuist is’, concludeert Facebook.

Bekijk de uitslagen in jouw gemeente:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze video’s over de Tweede Kamerverkiezingen in onderstaande playlist: