OM schenkt drugsboot aan het Scheepvaartcollege

Het gaat om een 16 meter lang poolexpeditieschip, dat ontworpen is door een Franse avonturier om tussen de ijsschotsen te varen. De boot kwam in 2015 in handen van criminelen, die vermoedelijk de speciale functies goed konden gebruiken voor drugstransporten op het water. Zo beschikt de boot over een schacht om ongezien het water in en uit te kunnen gaan. Om te voorkomen dat de boot na een openbare veiling opnieuw in handen kon komen van criminelen, zocht de Rotterdamse politie samen met het Openbaar Ministerie (OM) naar een nieuwe bestemming. Uiteindelijk werd de boot geschonken aan het Scheepvaart en Transport College. Mogelijk gaan ook universiteiten de boot gebruiken voor klimaatonderzoek.

Maffiapanden

Dat afgepakt crimineel bezit rechtstreeks aan de maatschappij wordt geschonken, is nieuw in ons land. Het Rotterdamse OM keek hiervoor naar justitie in Italië, dat sommige maffiapanden herbestemt tot bibliotheek of kinderdagverblijf.



Het OM wil deze methode vaker toepassen in Nederland, zegt Hoofdofficier van Justitie Marc van Nimwegen. ,,Het afpakken van geld of ander bezit raakt criminelen op een plek die hen pijn doet. Door het beslag een nieuwe maatschappelijke bestemming te geven, maken we dat zichtbaar in de samenleving. Het is een helder signaal dat criminelen met hun geld en dure spullen niet onoverwinnelijk zijn.''