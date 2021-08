OM: overval waardetransport Amsterdam ‘grondig en professioneel’ in buitenland georganiseerd

Een buit van ruim 67 miljoen euro. Dat zat er in de Brinkauto die op 19 mei in Amsterdam Noord bij het bedrijf Schöne Edelmetaal binnenreed. En dat was bekend bij de overvallers. Officier van justitie Annemarie Ruijs vertelde woensdagochtend uitgebreid over de voorbereidingen die de overvallers hadden getroffen om de gewapende overval te doen slagen. Daarbij putte ze onder meer uit verklaringen die een aantal aangehouden verdachten zelf hebben afgelegd.

Zo heeft verdachte Sidy S. verklaard dat een aantal verdachten vanuit Parijs naar Antwerpen zijn gereden. In een safehouse in Antwerpen maakten ze kennis met de Belgische medeverdachten. ,,Daar is deze overval van A tot Z besproken. Er was voorinformatie hoe lang ze moesten wachten nadat de waardeauto van Brinks het bedrijf was binnengegaan. S. verklaart dat ze wisten dat het ging om een waardetransport van goud en geld ter waarde van meerdere miljoenen. Er zijn in dat appartement automatische wapens, handvuurwapens, bivakmutsen, kogelwerende vesten, een slijptol en spijkers om banden lek te laten rijden, door de Belgen aangeleverd’’, zei de officier van justitie. Een dag voor de overval is een van de verdachten al bij het bedrijf geweest om de dikte van de toegangsdeur te voelen. Die wordt uiteindelijk tijdens de overval geramd door een Porsche Cayenne.

Wild-west achtervolging

Over de mate van het geweld dat zou worden gebruikt is discussie geweest, volgens een van de verdachten. Een aantal overvallers wilde alleen in de lucht schieten als de politie zou komen, andere verdachten dachten daar anders over. Dat blijkt ook, want de ontsnapping na de overval en de achtervolging die daarop werd ingezet door de politie zouden niet misstaan in een actiefilm. Terwijl medewerkers van Brinks werden vastgebonden met tiewraps hevelen de overvallers voor ongeveer 14 miljoen euro aan buit over in een Porsche Cayenne en een Audi A6. Twee bussen met politiestudenten zijn al snel ter plaatse en worden vervolgens direct onder vuur genomen met een automatisch vuurwapen. Daarna volgt een wild-west-achtervolging over de A10, waarbij snelheden van 180 km/u worden gehaald.

Quote Er is op liefst dertien momenten met automati­sche wapens op politiemen­sen geschoten of gedreigd Officier Ruijs. De politieagenten die de achtervolging hebben ingezet zijn volgens het OM meermaals beschoten met automatische vuurwapens. Volgens officier Ruijs zijn er ‘liefst dertien momenten geweest waarop er daadwerkelijk met de automatische wapens op politiemensen is geschoten of is gedreigd’. Zoals op het moment dat de eerste politiewagen in het dorp Broek in Waterland arriveert. Daar zijn de overvallers net de buit in al eerder klaargezette nieuwe vluchtauto's aan het laden, om daarna de Porsche Cayenne en de Audi in brand te zetten. Een gepantserde politiewagen weet er een te rammen, de ander rijdt in paniek een tuin in. Via een weiland proberen de overvallers te ontsnappen en wordt er door de politie en overvallers over en weer geschoten, hoewel volgens advocaten er in het weiland niet door de overvaller is geschoten.

Nog steeds drie voortvluchtig

In het weiland wordt een overvaller, een 47-jarige Fransman, dodelijk geraakt. Een andere overvaller wordt in zijn been geraakt. Toch weet hij dan nog niet van opgeven. Als een agent bij hem komt roept hij ‘Belt belt explosive’. Daarop wierp de agent zich bovenop de overvaller, om er achter te komen dat er van een bomgordel geen sprake is. Uiteindelijk weet de politie zes overvallers in de kraag te grijpen. Sindsdien zitten ze vast, en worden ze verdacht van een poging gekwalificeerde doodslag en het plegen van een gewelddadige overval. De advocaten van de verdachten deden woensdag verzoeken het voorarrest van de verdachten te schorsen. Ook willen ze graag alle camerabeelden die zijn gemaakt kunnen bekijken.

Momenteel zijn er nog drie verdachten voortvluchtig en is er een buit ter waarde van ongeveer 4 miljoen euro zoek. ,,Het lopende onderzoek richt zich in samenwerking met de Belgische en Franse autoriteiten op het traceren van deze verdachten die zijn ontkomen, de resterende buit en eventuele andere verdachten die bij deze vanuit het buitenland georganiseerde overval zijn betrokken,” aldus het OM.



In november gaat de zaak verder.