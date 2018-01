OM onderzoekt gebruik geweld Kroon in Afghanistan

Zelf naar buiten brengen

Tweede Kamer

De Tweede Kamer ontving gisteren een geheimzinnige brief van minister van Defensie Ank Bijleveld. Defensie had ‘een melding voorval’ bij het OM gedaan. Meer informatie was alleen in een vertrouwelijke brief beschikbaar en alléén voor Kamerleden. Bronnen bevestigen dat deze brief over Kroon ging. Meer informatie over het incident biedt de vertrouwelijke informatie niet; die blijft geheim. Het is evenmin bekend waarom het OM nu pas een gebeurtenis van meer dan tien jaar geleden onderzoekt.



Kroon kreeg in 2009 de Militaire Willems-Orde wegens heldhaftig optreden in Afghanistan. Hij was de eerste militair sinds 1955 die de Militaire Willems-Orde ontving. Hij heeft altijd benadrukt dat hij zijn werk in Afghanistan niet had kunnen doen 'zonder de inzet van zijn dienstmakkers'. De Militaire Willems-Orde is de allerhoogste waardering.