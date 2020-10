OM: Marengo-proces kan in februari 2021 starten met inhoudelijke behandeling

LIVE TWITTERHet Openbaar Ministerie heeft nog altijd hoop dat het immense liquidatieproces Marengo in februari 2021 daadwerkelijk kan starten met de inhoudelijke behandeling. Dat heeft het OM woensdag tijdens een nieuwe inleidende zitting bekend gemaakt. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is in de rechtbank aanwezig en doet via Twitter verslag.

Het was alweer de dertiende inleidende zitting in het Marengo-proces, dat ruim 2,5 jaar geleden voor het eerst begon. ,,In die tweeëneenhalf jaar is het onderzoek fors uitgebreid. Inmiddels staan in Marengo zeventien verdachten voor de rechtbank. Ook de verdenkingen zijn fors uitgebreid. Het gaat om zes voltooide moorden, vier pogingen tot moord, drie voorbereidingshandelingen voor moord, twee pogingen tot het veroorzaken van een explosie en een criminele organisatie, die gericht is op het plegen van moorden,” zo begon de officier het pleidooi in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp.

Hoofdverdachten in deze zaak zijn Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.Het Marengo-proces, dat draait om een reeks van zes onderwereldmoorden en een aantal moordpogingen, is de afgelopen maanden behoorlijk onder spanning komen te staan. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in deze zaak, samen met Saïd Razzouki. Die is nog niet in Nederland, maar zit momenteel vast in een Colombiaanse cel.

Forse vertraging

De afgelopen maanden heeft het proces diverse malen vertraging opgelopen, onder meer omdat kroongetuige Nabil B. zonder advocaten zat. Inmiddels heeft hij twee advocaten, maar het volgende probleem is alweer opgedoemd. Een onderzoeksrechter die belast is met het verhoren van de kroongetuige heeft het werk neergelegd, vanwege de ‘onaanvaardbare bejegening’ door advocaten. Het verhoren van de kroongetuige is daardoor opnieuw stil komen te staan. Vandaag bleek dat ook nog eens 43 andere getuigen verhoord moeten worden. Volgens het OM zou een nieuwe onderzoeksrechter moeten worden gezocht, die deze getuigen kan verhoren. De kroongetuige zou dan tijdens openbare zittingen aan de tand gevoeld kunnen worden.

Ondanks deze vertraging, denkt het OM alsnog in februari 2021 te kunnen starten met de inhoudelijke behandeling van het proces. In november komen tijdens een informele bijeenkomst advocaten, rechters en officieren bij elkaar om te bespreken hoe zij dit kunnen invullen.

OM: kroongetuige betrouwbaar

Het OM stond ook stil bij andere ontwikkelingen. Zo heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de uitgebreide verklaringen die de kroongetuige bij de politie heeft afgelegd over een aantal moorden en moordpogingen waarbij hij betrokken was. ,,Het onderzoek naar de verklaringen van B. heeft zijn verklaringen op vrijwel alle punten bevestigd,” zei de officier. Slechts op enkele details bleken zijn herinneringen niet te kloppen. ,,Als echter gekeken wordt naar de hoeveelheid verklaringen die B. heeft afgelegd, en de grote hoeveelheid feiten en omstandigheden die daarin worden benoemd, dan is de conclusie dat zijn verklaringen voor een belangrijk deel worden onderbouwd door de bevindingen van het onderzoek.”

