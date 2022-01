OM: ‘Man die met fakkel bij voordeur Kaag stond, moet maanden de cel in’

Van den B. hield op 5 januari in Den Haag een fakkelprotest tegen het coronabeleid. Daarvoor reisde hij onder meer naar het huis van Kaag in Den Haag. Hij belde, met een grote, brandende fakkel in zijn hand, aan en zei ‘mevrouw Kaag’ te willen spreken. Het groepje mensen dat met B. meereisde scandeerde ‘NSB, weg ermee'. B. zelf riep voor de voordeur ‘dat we hier geen World Economic Forum willen’. Een verwijzing naar een vermeend complot van een elite dat ‘het volk wil onderwerpen'. Het incident werd live uitgezonden op Facebook door medeverdachte en zelfbenoemd burgerjournalist Eline van 't N. (44) van Onrecht TV.

Sigrid Kaag, inmiddels minister van Financiën, en haar gezin waren op dat moment thuis en voelden zich bedreigd. Ze vreesden voor brandstichting. ,,Mijn gezin was in paniek. Ik had angst, omdat ik niet weet waarom iemand op dat tijdstip met een brandende fakkel voor een woning staat”, stelde Kaag in haar aangifte. ,,We hebben op gekke plekken in de wereld gewoond, maar ik voelde me nu onveiliger.”

Quote Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan, ik sta er 100 procent achter Max van den B.

Van den B. zei woensdag in de rechtbank dat hij ‘politici op andere gedachten wilde brengen’. ,,We leven in een oorlog tegen de mensheid, die wil ik stoppen. Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan, ik sta er 100 procent achter. Ik heb niemand bedreigd.”

De Amsterdammer, die zichzelf als volger van Jezus ziet, zei: ,,Ik wil licht brengen in de duisternis, ik kom laten zien dat God groter is dan Klaus Schwab van het World Economic Forum en groter dan Bill Gates. Het is mijn plicht Kaag aan te spreken. Ook bij haar deur. Politici moeten uit hun roes komen en een keuze maken. De illuminati maken een grote wereldregering. Het World Economic Forum doet mee en Kaag is daar lid van.”

Spijt

Eline van 't N., de vrouw die filmde en via Onrecht TV de livestream online zette op facebook, kijkt anders terug op die dag. ,,Ik kan me de angst van mevrouw Kaag goed voorstellen. Je moet niet bij politici aan huis gaan. Daar heb ik spijt van. Ik had de stopknop van de livestream moeten indrukken.” Ze betitelt Max in video's wel als held en strijder. ,,Ik hou van hem, maar sta niet achter zijn acties.” Ze zend die acties uit ‘voor de kijkcijfers', stelt ze.

Max van den B. en Eline van 't N. zijn bekende verschijningen bij coronademonstraties. Van 't N. is de drijvende kracht achter Onrecht TV dat veel demonstraties livestreamt via Facebook en enkele tienduizenden volgers heeft. Van den B. is een 29-jarige Amsterdammer die ‘de weg van God volgt’. Hij bekeerde zich en draagt nu vaak een pet met JezusLeeft erop.

Schizofrenie

Van den B. werkte lang in de thuiszorg, maar was de afgelopen 1,5 jaar bijna dagelijks bij demonstraties te vinden: tegen het coronabeleid, tegen het ‘duivelse’ Duvel-bier, maar hij was ook aanwezig bij een klimaatbetoging van Extinction Rebellion. Eind vorig jaar stond hij ook al eens voor de deur bij de toenmalige gezondheidsminister Hugo de Jonge. Toen had hij geen fakkel, maar een masker bij zich. De Jonge was niet thuis. Tijdens de rechtszaak bleek dat hij leidt aan schizofrenie. Het leidde tot psychoses en contact met de GGZ.

Het OM ziet dat actievoerders steeds een stap verder gaan. ,,We moeten personen die zich inzetten voor de publieke zaak beschermen. Sigrid Kaag werkt de klok rond voor de samenleving, dat kan ook van haar verwacht worden. Wat zij niet kan verwachten is dat ze bedreigd wordt. Dit gebeurde in het donker, met een brandende fakkel. De beelden doen me denken aan een openbare terechtstelling.” De officier van justitie maakt zich zorgen over de dreiging van geweld vanuit de ‘radicale onderstroom’ uit het coronaprotest. ,,Journalisten, advocaten, ambtenaren worden bedreigd omdat ze deel uitmaken van een vermeende elite of omdat ze complotdenkers tegenspreken.”

Het OM eiste negen maanden cel tegen zowel Max van den B. als Eline van t N. Ook zouden ze geen contact meer mogen opnemen met alle kabinetsleden.

Zaak Demmink

Van den B. stond vandaag ook voor de rechter voor het bedreigen van Joris Demmink, een voormalig topambtenaar van het ministerie van justitie. Demmink wordt er al jarenlang van beschuldigd deel uit te maken van een pedofielen-netwerk. Onderzoek daarnaar heeft geen bewijs opgeleverd. Van den B. meldde zich bij een sociëteit in Den Haag, waar Demmink vaak zou komen, en zei daar een burgerarrest voor te bereiden. ,,Als ze niet inschikken, zal de doodstraf volgen.” De voormalig ambtenaar deed aangifte van bedreiging, hij is bang dat mensen ‘de daad bij het woord gaan voegen’.

De advocaten van Van den B. en Van t N. vroegen beiden om vrijspraak. De acties zouden niet bedreigend zijn. Advocaat Shukrula van Eline van t N. : ,,Niet alleen Max en Eline, maar duizenden Nederlanders vinden dat ze niet worden gehoord door de politici. Wij zijn de have not’s. Ze voelen onrecht.”

De rechtbank doet later vandaag uitspraak.

