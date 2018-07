OM luisterde journalist af na moord op broer kroongetuige Nabil B.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs in strijd met de regels een gesprek tussen een journalist en een andere persoon opgenomen. De journalist is afgeluisterd tijdens een gesprek met een bron in een openbare ruimte waar de politie richtmicrofoons had geplaatst.

Een en ander blijkt uit vertrouwelijke correspondentie tussen het OM en de rechtbank, die de NOS heeft ingezien. Het afluisteren gebeurde op de dag dat de broer van kroongetuige Nabil B. werd vermoord. De laatste getuigt over een reeks liquidaties in het criminele milieu en de moord op zijn broer Reduan wordt gezien als vergelding daarvoor.



Het OM bevestigt dat in de zaak van de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. op 29 maart in Amsterdam de officier van justitie een bevel heeft gegeven om in een openbare ruimte een gesprek op te nemen tussen een journalist en een andere persoon.



Dit bevel is niet voorgelegd aan het College van procureurs-generaal of de parketleiding van het parket Amsterdam, wat wel had gemoeten. Het OM spreekt van een 'ontoelaatbare inbreuk op de bronbescherming van journalisten', maar zegt de afluisteractie 'gezien de hectiek van de eerste uren van het opsporingsonderzoek' wel te begrijpen.

'In strijd met alle richtlijnen'

In de vertrouwelijke e-mails komt het OM zelf tot de conclusie dat het afluisteren 'volstrekt in strijd is met alle richtlijnen en interne afspraken van het Openbaar Ministerie'. De verkregen informatie zal dan ook niet gebruikt worden, stelt het OM dat het afluisteren buiten het strafdossier wil houden, maar daarover is een 'fors conflict' ontstaan tussen het OM en de rechtbank Amsterdam.



De rechter-commissaris is van mening dat 'de opname nu eenmaal is gemaakt en dat kan en mag niet worden verzwegen'. De rechter-commissaris beveelt het OM in april zelfs 'de bedoelde opnames alsnog te laten afspelen, daarvan proces-verbaal te laten opmaken en daarvan kennis te laten nemen'. Het OM weigert dat en meldt dat de opname 'door het Openbaar Ministerie is vernietigd'.

'OM heeft zaakjes niet op orde'