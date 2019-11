OM krijgt alsnog de medische dossiers van Thijs H.

Brabantse caravan­stal­ling afgebrand, eigenaren in tranen: ‘De klapcara­van is mijn kindje’

11:55 In het Noord-Brabantse Oeffelt, bij Boxmeer, is vanmorgen brand uitgebroken in een stalling met zeker 1000 caravans, campers en oldtimers. Bewoners van Oeffelt en omgeving is via een NL-Alert gevraagd om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Caravanbezitters zijn ondertussen in tranen. Er is een grote kans dat hun caravans schade hebben.