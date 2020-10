OM komt met strafeis tegen Brech: ‘Hij is de dader, dat staat vast’

Het OM koerst op een forse strafeis, verwachten betrokkenen. Aan het einde van de middag wordt daarover meer duidelijk in de rechtbank van Maastricht. ,,Voor ons staat onomstotelijk vast dat verdachte Brech de dader is”, zei officier van justitie Paul Emmen vanochtend na de start van de zitting. Volgens het OM kan bewezen worden dat de verdachte Nicky ontvoerde, misbruikte en doodde. ,, Dat leidt tot de onweerlegbare conclusie dat er een zeden- en levensdelict is gepleegd en de dader kan niemand anders zijn dan Brech”, vulde officier van justitie Dave Mattheijs aan.

Antwoorden

De familie van Nicky wil behalve vergelding vooral antwoorden van de verdachte, zo betoogden ze gisteren in hun emotionele toespraken. Wat is er de laatste uren met de jongen gebeurd? Had hij pijn, was hij bang? Die vragen pijnigen de familie al 22 jaar: ,,Op al deze vragen moet jij ons antwoord geven, Brech. Dat ben je ons verplicht”, zei de zus van Nicky. Moeder Berthie zei: ,,Welke straf er ook volgt: voor ons zal het nooit genoeg zijn. Het leven van ons kind, het levensgeluk van onze twee kinderen is weggerukt.” Maar het OM tempert de verwachtingen: het hele verhaal van minuut tot minuut zal niet helder worden, ‘zelfs niet van uur tot uur’, vooral omdat Brech behalve zijn videoverklaring verder zwijgt: ,,De verdachte houdt het bij een ingestudeerd toneelstukje.”