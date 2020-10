OM komt met strafeis: ‘Brech sloeg op de vlucht’

Het OM koerst op een forse strafeis, verwachten betrokkenen. ,,Voor ons staat vast dat verdachte Brech de dader is”, zei officier van justitie Paul Emmen.

Het dna van Brech bij en op Nicky, de misbruiksporen en de manier waarop de jongen werd gevonden leiden in combinatie met Brechs zedenverleden en vluchtgedrag tot deze ‘onweerlegbare conclusie’, zei officier van justitie Dave Mattheijs: ,,De dader kan niemand anders zijn dan Brech.”

Het dna van de Limburger zat ‘werkelijk overal’, zei officier van justitie Emmen: ,,Op twintig monsters in en op de onderbroek, in het kruis, op de tailleband. Ook zijn er twee huidschilfers gevonden op Nicky's borst, twee haren op de pyjama, één haar op de onderbroek.” Omdat het aan een geloofwaardige alternatieve verklaring ontbreekt concludeert het OM dat het om dadersporen gaan: ,,In samenhang, met alle feiten en omstandigheden, gaan we uit van een zeden- en een levensdelict.” Als Brech wordt opgeroepen om dna af te staan in 2018 is hij spoorloos. Dat vluchtgedrag is ook verdacht, vindt het OM.

Antwoorden

De familie van Nicky wil behalve vergelding vooral antwoorden van de verdachte, zo betoogden ze gisteren in hun emotionele toespraken. Wat is er de laatste uren met de jongen gebeurd? Had hij erg pijn, was hij bang? Die vragen pijnigen de familie al 22 jaren: ,,Op al deze vragen moet jij ons antwoord geven, Brech. Dat ben je ons verplicht”, zei Femke, de zus van Nicky. Moeder Berthie zei: ,,Welke straf er ook volgt: voor ons zal het nooit genoeg zijn. Het leven van ons kind, het levensgeluk van onze twee kinderen is weggerukt.”

Maar het OM tempert vandaag de verwachtingen: het hele verhaal van minuut tot minuut zal niet helder worden, ‘zelfs niet van uur tot uur’, vooral omdat Brech behalve zijn videoverklaring verder zwijgt: ,,De verdachte houdt het bij een ingestudeerd toneelstukje.”

Gisteren richtten de nabestaanden het woord tot Jos Brech

Zo blijft dus veel onduidelijk. Bijvoorbeeld wanneer de jongen precies is overleden. En waardoor hij stierf staat ook niet vast. Al gaan de aanklagers er wel vanuit dat de jongen is gestorven in de houding waarin hij is gevonden - ‘of hij is zo neergelegd'. Nicky's onderbroek en pyjama zaten binnenstebuiten en achterstevoren. Een natuurlijke dood moet ook daarom uitgesloten worden: ,,Nicky was gezond, de plek en houding zijn niet te rijmen met een natuurlijke dood. Alle feiten en omstandigheden wijzen erop: hoe zijn kleding zat, de dna-sporen van een onbekende man.”

Zo blijft alleen een misdrijf over, redeneert de officier van justitie, ook zonder duidelijke geweldssporen. ,,Dat komt voor, zoals bij smoren of verwurgen.” Hoewel er bij latere experts twijfel ontstaat of Nicky misbruikt is, concluderen de twee pathologen die hem zelf onderzoeken wel dat er beschadigingen zijn die duiden op verkrachting, benadrukt het OM.

Brechs advocaat Gerald Roethof is niet onder de indruk van de inbreng van het OM:

Brech vond Nicky naar eigen zeggen toen de jongen al dood was, in paniek verliet de Limburger de vindplek en hield daarna 22 jaar lang zijn mond. De familie van Nicky en het OM doen dit verhaal af als ‘ongeloofwaardig, flinterdun'. In de pauze herhaalde Brechs advocaat Gerald Roethof dat er vrijspraak moet volgen: ,,Mensen oordelen op basis van gevoel. Aanwijzingen zijn misschien verdacht, dat is iets anders dan schuldig zijn.”

De afgelopen dagen beriep Jos Brech zich in Maastricht weer tientallen keren op zijn zwijgrecht, ook bij ogenschijnlijk onbeduidende detailvragen over gebeurtenissen in augustus 1998 en zijn leven daarna. Zo blijft het stil rond de verdachte, iets wat de rechtbank waarschijnlijk niet zonder meer accepteert.

Volledig scherm Rechtbanktekening van advocaat Gerald Roethof (links) verdachte Jos Brech rechts naast hem. © ANP

Volledig scherm De rechtbank voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. © ANP