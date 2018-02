OM jaagt op aso’s in vliegtuig

In 2017 misdroegen 985 passagiers zich op Schiphol of aan boord van een vliegtuig, blijkt uit cijfers die deze krant bij de inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft opgevraagd. Daarmee blijft het aantal onhandelbare passagiers onverminderd hoog. Sinds 2010 is het aantal onhandelbare passagiers meer dan verdubbeld.



Landelijke officier voor alle luchtvaartzaken Frances Schlingemann luidt de noodklok. ,,Onhandelbare passagiers kosten zoveel tijd en energie dat de crew geen oog meer kan hebben voor de veiligheid in het vliegtuig.'' In een vliegtuig is het volgens haar 'een reëel risico dat veel meer passagiers met elkaar in de clinch raken.'