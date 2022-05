OM: ‘Geen bewijs bewijs voor oorlogsmisdaden Nederlandse militair’

Sinds de opmerkelijke verklaring van oud-militair Servie Hölzken in Trouw , deed de marechaussee onderzoek naar de zaak. Volgens de veteraan zou zijn pantsergenie-eenheid in de zomer van 2007 de heuvels in Uruzgan zijn gestuurd en op huizen hebben gevuurd.

Hölzken was de boordschutter van dienst en bediende een zware mitrailleur. Hij kreeg opdracht vuur uit te brengen op de zijkant van een dichtstbijzijnde qala, om te kijken of er via de walkietalkie een reactie kwam. ,,Maar dat ging mis doordat de mitrailleur een afwijking had en ik niet degene was die het wapen had ingeschoten. Ik vuurde per ongeluk op een raam en schoot dwars door die qala. Vervolgens bleken ze me ook nog naar het verkeerde doel te hebben geluld. ‘Verkeerde huis! Verkeerde huis!’, werd er geroepen. Gelukkig gebeurde er verder niks.”