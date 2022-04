OM: Gedode overvaller goudtransport schoot gericht met hagelgeweer op politie

Volgens de advocaten is er in het politieonderzoek dat volgde bijzonder weinig bewijs dat er gericht is geschoten. Wel was er volgens de advocaten chaos in het radioverkeer van de portofoons. Agenten waarschuwden elkaar dat er gericht op hen werd geschoten, maar later werden er geen inslagen van kogels van de daders gevonden. De inslagen die wel werden aangetroffen in bijvoorbeeld vier woningen in Broek in Waterland bleken afkomstig van politiemunitie. Ook bij een kogelinslag in de voorruit van een auto en twee kogelgaten in een paardentrailer bleek het te gaan om kogels die werden afgevuurd met politiewapens.