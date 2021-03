‘OM gaat voortzetters verboden pedoclub Martijn vervolgen’

Agent valt in ‘boobytrap bedoeld voor ex-man’, maar blijft ongedeerd

19 maart Een agent van de politie Zaanstreek is wonderwel ontsnapt aan ernstige verwondingen nadat hij in een woning in een verborgen gat vol rechtopstaande glasscherven stapte. De boobytrap was in een kruipruimte achter de voordeur gecreëerd door de bewoonster en bedoeld voor haar ex-man.