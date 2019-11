OM gaat voor hogere straf voor moordenaar broer kroongetuige Nabil B.

Waarom werd Reduan B. vermoord?

Volgens het OM is er maar één scenario mogelijk: wraak. Een week nadat Nabil B. uit Utrecht gepresenteerd werd als kroongetuige die tientallen belastende verklaringen had afgelegd over de organisatie van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi, werd Reduan in het kantoor van zijn eigen bedrijf in Amsterdam doodgeschoten. De moord was al aangekondigd. ,,Ga iedereen van hem laten slapen als die mijn naam heeft genoemd,” schreef Taghi over Nabil in een onderschept en ontsleuteld PGP-bericht. De familie van Nabil was bang dat de wraak zich ook op familieleden zou richten en vroeg om bescherming. Het OM heeft moeten toegegeven dat het de risico's verkeerd heeft ingeschat. Sinds de moord worden andere familieleden streng beveiligd.