OM gaat uit van moord of doodslag in zaak dode 14-jarige Lotte

LIVE | Meeste thuiswer­kers denken altijd thuis te blijven, ‘verpleeg­kun­di­ge van het jaar’ opgepakt voor stelen vaccin

12:24 Drie weken nadat verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri als eerste Nederlander werd gevaccineerd tegen het coronavirus, ontving ze vanmorgen opnieuw als eerste de tweede dosis. Over zeven dagen zou ze daarmee beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. Ondertussen denkt ruim driekwart van de thuiswerkers na de pandemie voltijds of bijna voltijds thuis te blijven werken. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.