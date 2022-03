OM: Esmee (14) in huis van verdachte Olivier van de G. (32) verwurgd

Opnieuw daling aantal besmettin­gen, lichte toename van coronapa­tiën­ten op ic’s

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen 24 uur opnieuw gedaald en past in een verder afnemende trend. Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen met 25. Op zowel de verpleegafdelingen als de intensive cares was sprake van een lichte stijging.

27 maart