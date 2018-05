OM erkent misser: liefdesrelatie tussen collega's had intern bekend moeten worden

UpdateDe top van het Openbaar Ministerie erkent dat er een fout is gemaakt, doordat een liefdesrelatie tussen twee hooggeplaatste collega's niet intern bekend is gemaakt.

Het OM geeft de misser toe in een persverklaring die is uitgebracht naar aanleiding van een verhaal in NRC van vandaag. In de top van het Openbaar Ministerie zouden de onderlinge verhoudingen 'ernstig verstoord' zijn geraakt als gevolg van de intieme relatie tussen hoofdofficier van justitie in Rotterdam Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Zij is in 2011 onder verantwoordelijkheid van Van Nimwegen benoemd tot hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket. Saillant detail: uitgerekend Van Nimwegen was in die tijd verantwoordelijk voor de personeelszaken.

De twee zouden zich door hun chauffeurs regelmatig laten afzetten bij hetzelfde Van der Valk-hotel, terwijl hun chauffeurs wachtten op de parkeerplaats, beschrijft het dagblad.

Volledig scherm Teeven en Opstelten moesten er volgens meerdere bronnen aan te pas komen, omdat het OM zelf niets deed met de klachten ver de liefdesrelatie. © ANP Klachten over die benoeming zouden zijn weggewuifd door de top van het OM. Omdat zij daar geen gehoor vonden, heeft een aantal aanklagers in 2014 bij de top van het ministerie van Justitie geklaagd over nepotisme, schrijft NRC. Meerdere bronnen bevestigen daarin dat toenmalig minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven bepaalden dat de man per direct uit het college van procureurs-generaal moest worden gezet. Hij kon vervolgens aan de slag op het parket in Rotterdam.

Quote Collega's voelen zich onveilig en men durft geen kritiek meer op elkaar te leveren Anonieme hoofdofficier van justitie Maar daarmee is de kou volgens hun directe collega's nog niet uit de lucht. De kwestie speelt weer omdat het stel er sinds vorig jaar openlijk voor uitkomt een 'partnerrelatie' te hebben. Hun verhouding heeft volgens betrokkenen geleid tot een 'vertrouwensbreuk' in het hoogste overlegorgaan. In deze groepsraad zitten alle zeventien leidinggevende aanklagers en tot dat selecte groepje behoort niet alleen de man, Van Nimwegen, maar óók zijn vrouw, Bloos.

De spanning is verder opgelopen doordat Heleen Rutgers sinds deze maand als nieuwe hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Brabant is benoemd. Met haar heeft Marc van Nimwegen, die bekend staat als rokkenjager, een intieme relatie gehad, voordat zijn romance met Bloos begon. Óók zij maakt deel uit van het clubje van zeventien leidinggevende aanklagers.

Hun affaire zou aan het licht gekomen zijn, doordat het stel per ongeluk werd 'betrapt' door een observatieteam van de politie dat een verdachte in de gaten moest houden. Heleen Rutgers laat aan NRC weten niet op de zaak in te willen gaan. Zij noemt het 'rare vragen'.

Quote Terugkij­kend vindt het College dat daar toen ook intern bekendheid aan had moeten worden gegeven ,,Collega's voelen zich onveilig en men durft geen kritiek meer op elkaar te leveren'', zegt een hoofdofficier van justitie die anoniem wil blijven. ,,Als iemand kritiek levert op Bloos, krijgt hij van Van Nimwegen de wind van voren'', reageert een ander. Ook is er angst dat het stel strafzaken bespreekt die ze niet geacht worden te delen. Dat kan een probleem zijn, als onderzoeken van verschillende parketten elkaar raken.

De man heeft in het voorjaar van 2016 aan de toenmalige voorzitter van het college van procureurs-generaal Herman Bolhaar gemeld dat hij een relatie had met Marianne Bloos. In de persverklaring geeft het OM nu toe dat er toen een fout is gemaakt. ,,Terugkijkend vindt het College dat daar toen ook intern bekendheid aan had moeten worden gegeven. Dat is niet gebeurd, en dat had wel gemoeten.''

Bijzonder is dat het college vóór het verschijnen van het artikel in NRC nog de volgende reactie aangaf: ,,Het college was in 2016 van mening dat deze relatie zich verhoudt met de gedragscode Integriteit Rijk. Ook nu ziet het college geen reden om daar anders tegenaan te kijken.''

