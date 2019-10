OM eist zes jaar cel en tbs tegen SUV-messteker René V.

updateHet Openbaar Ministerie wil dat SUV-messensteker René V. zes jaar de cel in gaat, gevolgd door tbs. Dat bleek vanmiddag op de rechtszitting tegen de 24-jarige Julianadorper bij de rechtbank Noord-Holland in Alkmaar. Twee slachtoffers vertelden tijdens de zitting in emotionele woorden wat hen is aangedaan. Ook toonde de politie beelden van V. in zijn auto, waar hij tegenover zijn vriendin bekent.

V. wordt ervan verdacht dat hij tussen vorig jaar november en januari vier vrouwen vanuit zijn SUV neerstak in en rond oa Castricum, waaronder twee hardloopsters. Eén daarvan is de 18-jarige Esmée H., die buiten bewust zijn raakte en twee dagen op de intensive care belandde met een verwonde long en hartzakje. Dankzij omstanders kon ze tijdig met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Een 52-jarige vrouw hield een klaplong over aan de ontmoeting met V. Hij gebruikte daarvoor voornamelijk een SUV, een zwarte Citroën.



Uiteindelijk werd René V. na een intensief onderzoek op 25 april aangehouden. Tijdens de zitting toonde het OM beelden vanuit de auto van V., waarin een camera was geïnstalleerd. Op de video belt hij met zijn vriendin, die hem op de man af vraagt of hij de dader is. ,,René, zweer je dat je het niet gedaan hebt?”. Na een eerste ontkenning, krijgt de man het steeds moeilijker. De vriendin: René, je gaat toch niet zeggen dat je het gedaan hebt? ,,Sorry, schat, het spijt me, het spijt me.”



Justitie ziet het als bekentenis en verdenkt de in Den Helder geboren V. van poging tot moord en poging tot doodslag. Het OM wil dat V. zes jaar de cel in gaat, gevolgd door tbs met dwangverpleging. Volgens de officier van justitie ging V. bewust op jacht naar vrouwen en stak hij met voorbedachte rade. Bovendien wordt hij vervolgd voor bedreiging met verkrachting van vijf vrouwen en stalking van nog een slachtoffer. Hij haalde de nummers uit de mobiel van zijn vriendin en selecteerde de vrouwen op uiterlijk. ,,Ik ga je keihard verkrachten, kankerhoer,” beet hij de vrouwen onder meer toe. Sommigen werden tientallen malen gebeld.



Volgens een tijdens de zitting bekendgemaakt deskundigenrapport vertoont de 24-jarige V. trekken van borderline, is hij impulsief, vertoont antisociaal gedrag en kan hij zeer slecht met stress en problemen omgaan. Een seksuele stoornis kon niet worden vastgesteld, maar ook zeker niet worden uitgesloten.

Warme deken

Al met al schatten deskundigen de kans op toekomstige geweldsdelicten en strafbare feiten ,,zeer hoog” in. Een gewone klinische behandeling, waarbij de vrachtwagenchauffeur niet intern zit, is onvoldoende. Alleen tbs met dwangverpleging biedt echte kans op verbetering. Die tbs-behandeling moet minstens twee jaar duren. De reclassering zei zich tijdens de zitting bij het deskundigenoordeel aan te sluiten.



Tijdens de zitting bleek dat de vier slachtoffers zeer geschrokken tot ernstig getraumatiseerd zijn. Hetzelfde geldt voor de bedreigde vrouwen. Esmée H. die het ernstigst werd toegetakeld, wordt nog steeds behandeld voor post-traumatische stress. Een van de twee hardloopsters durfde negen maanden niet te rennen. Slachtoffer Michelle, die 26 januari als laatste werd gestoken, droomt nog regelmatig van het misdrijf.



Quote De kans op toekomsti­ge geweldsde­lic­ten door René V is zeer hoog Deskundigenrapport René V.

Zelf erkent V. - een grote man met kale schedel, oorringen en gekleed in een zwarte longsleeve - dat hij behandeling nodig heeft. In tbs ziet hij echter niets. ,,Dan valt de warme deken die ik nu nog heb weg”. Hij doelt daarmee op de weinige mensen die hem nog steunen: zijn familie en zijn vriendin, die nog steeds bij hem is. ,,Mijn familie, de laatste mensen die ik nog heb.”



Zelf ontkent V. een stoornis. ,,Ik vind niet dat ik een stoornis heb.” Wel zegt hij te snappen dat de onderzoekers dit beeld schetsen. V's advocaat Teunisse heeft vraagtekens bij het advies. ,,De verdachte praat openlijk over zijn problemen en wil daar wat aan doen.”

Slachtofferverklaring Esmée: waar haal je het lef vandaan? ,,Een auto kwam mij tegemoet met groot licht aan. Ik dacht dat de bestuurder mij niet zou zien en reed uit voorzorg de berm in. Toen voelde ik een slag. Eerst voelde ik niets, toen begon ik wazig te zien, kon niet meer goed verder lopen. Wat een harde klap. Ik voelde pijn, ik wilde naar huis. Met hand op borst liep ik verder. Gedachten gingen door mijn hoofd, waarom wilde iemand wat doen? Het ademen ging zwaar.”



,,Waar haal je het lef vandaan om me dit aan te doen? Ik doe geen vlieg kwaad, was gewoon aan het hardlopen. Ik hoop dat het recht zegeviert en dat het oordelen niet mild is. Ik heb voor het leven een litteken. Eén ding is zeker je hebt altijd een litteken op mijn hart gezet, leven mij en familie is op kop gezet.”



Esmée was niet op de rechtszaak, de verklaring is door haar vader uitgesproken. Dit is een bloemlezing er uit.

Drugsgebruik

Verdachte V. maakte op de zitting een warrige indruk en gaf regelmatig weinig coherente antwoorden. Dat hij in de auto regelmatig met zijn geslachtsdeel zat te spelen, was bijvoorbeeld niet gek. ,,Herinnert u zich Al Bundy uit tv-serie Married with Children? Die deed dat ook, het zegt niets.”

Waar V. op de procedurele zitting van 2 augustus in een verklaring nog uitgebreid spijt betuigde (‘woorden schieten te kort') en nog volmondig bekende, zegt hij nu weinig van de steekincidenten te kunnen herinneren. Die wijt hij aan excessief gebruik van drugs, met name speed. ,,Ik had zoveel gebruikt, dat alles langs me heen ging. Ik was zwaar onder invloed.” Zijn verklaringen bij de politie dat hij met zijn daad schrik wilde aanjagen, draait hij terug. ,,Ik zei dat omdat ik het wilde invullen,” zei V.



Hij ontkent dat hij bewust van plan was vrouwen te belagen, hij reed graag met zijn Citroën op rustige, kleine wegen. ,,Gewoon rondjes rijden.” Over het laatste steekincident van 26 januari, waarbij hij een 16-jarig meisje verwondde, claimt hij slechts de lijnbus te herinneren die daarna voorbij reed. Hoe het meisje er uit zag? ,,Ik denk dat ze blond was, maar ik weet niet of dat zo was.” Of ze geraakt was? ,,Dat weet ik niet”. Hij zegt veel details van de steekincidenten te hebben gehaald uit nieuwsberichten op Facebook.



Tegelijk erkende hij wel met zijn arm uit het raam te hebben gereden met het mes in zijn hand. Het leidde tot ongeloof bij de slachtoffers. ,,Je hebt bekend, maar na vandaag heb ik nog steeds het gevoel dat je nog niet durft te kijken naar wat heb je gedaan”, zei slachtoffer Van den K. tijdens haar spreekrecht tegen verdachte René V.

Slachtoffer mevr. Van den K: ‘mijn dochter walgt van je!’ ,,René, ik heb van te voren wat opgeschreven. Je hebt bekend, maar na vandaag heb ik nog steeds het gevoel dat je nog niet durft te kijken naar wat heb je gedaan. 23 ben je, ik heb dochters in die leeftijd. Ze hebben een geweten, weten wat de grens is, ze leren van hun foutjes, werken aan hun toekomst.”



,,Wat bezielde je met je daad? Niet één keer, maar al die keren? Waarom heb je toegegeven aan de donkerste krachten in je ziel? Je had kunnen stoppen. Je hebt mazzel dat je ons niet hebt vermoord. Ik hoop dat je de tijd gebruik om na te denken. Mijn jongste dichter wilde zeggen, ik walg van je.”



Bloemlezing uit de door Van den K. vanmiddag voorgelezen verklaring.



Pijpbewegingen

De Julianadorper wijt zijn daden aan tegenslagen in zijn leven, waaronder zijn recente ontslag en slechte verhouding met zijn ouders, waar hij geen contact meer mee heeft.

Op de rechtszitting vandaag werden allerlei nieuwe details bekend. Zo kon V. eind april worden ingerekend nadat hij vorig jaar juni in Schagen toeterend op een vrouw afkwam, terwijl hij pijpbewegingen maakte en door het open raam een stomp tegen haar arm gaf. De vrouw noteerde daarop het kenteken. De politie is de auto toen gaan volgen en installeerde ook een camera. Vervolgens zagen rechercheurs dat V. veelvuldig over afgelegen wegen reed, waarin hij heel Noord-Holland doorkruiste. Vaak ondertussen spelend met zijn geslachtsdeel.



Het onderzoek werd bemoeilijkt doordat slachtoffers verschillende auto's beschreven. De puzzelstukjes vielen op zijn plaats toen bleek dat V. op één van de dagen in de Suzuki van zijn vriendin reed. Het steken deed hij met een klein mes dat hij op de kermis gewonnen had. Hij had dat vaak in zijn hand terwijl hij met zijn auto aan het rijden was. Naar eigen zeggen verwijderde hij er het vuil onder zijn nagels mee. Maar ook lagen er twee andere messen in de auto, waarvan één van de Action. ,,Ik gebruik het voor mijn werk.” Het OM gelooft V. overigens niet en zegt dat een ander mes is gebruikt.

Michelle: ,,Wekenlang was ik bang om te fietsen in het donker ,,26 januari ging ik naar vriendin, zou avondje gaan stappen. Ik verheugde me daar erg op. Terwijl ik fietste zag ik een auto en week uit zodat ik niet tegen de arm kwam die wijd uit het raam hing. Ik dacht dat ik een klap kreeg. Ik fietste snel door naar mijn vriendin. Ik vertelde mijn verhaal en zag dat mijn arm bloedde.”



,,Ik vond het heel vervelend dat mijn vader op vakantie was toen het gebeurde. De tijd erna werd ik er dagelijks aan herinnerd door docenten en bekenden omdat het overal in de media stond. Wekenlang was ik bang om te fietsen in het donker. Ik was blij toen ik mijn scooterrijbewijs haalde, toen voelde ik me minder kwetsbaar. Ik droom nog vaak van die avond. Van mijn arm heb ik weken last gehad. Het is vervelend om een kort shirt aan te doen omdat ik een lelijk litteken heb.”



Dit is een bloemlezing van de slachtofferverklaring van Michelle.

Teleurstellend

Hoewel V. zich weinig lijkt te herinneren, wijzen diverse feiten op het tegengestelde. Tijdens de steekincidenten stond zijn mobiel uit, terwijl hij bijvoorbeeld een dag voor het geval van 26 januari op dezelfde weg reed. Zijn telefoon stond toen wél aan. ,,Wilde u kijken hoe het er daar uit zag?” vroeg de rechter. ,,Nee, ik was gewoon rondjes rijden.” Het kermismes waarmee hij stak, raakte zoek. ,,Dat ben ik kwijtgeraakt tijdens het stofzuigen.”

Volgens de Officier van Justitie is de bekentenis van René V. vandaag teleurstellend, zeer mager naar de slachtoffers en zakt zijn relaas door de ondergrens. Ze gelooft niks van zijn verhaal, vreest herhaling en zegt dat alleen tbs met dwangverpleging volstaat. Ze eist een gevangenis van 6 jaar met aftrek van voor arrest, tbs met dwangverpleging zonder maximum.