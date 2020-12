OM eist verbod motorclub Caloh Wagoh: ‘Er moet een keiharde grens worden getrokken’

Ze stonden met ongeveer dertig man voor de beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. Maar de grote sterke mannen met hun leren motorjasjes mochten de rechtbank niet in om de zaak op de publieke tribune te volgen. Binnen werd er gepleit voor het verbieden van hun motorclub, omdat die zich sinds de oprichting in 2016 louter met criminele activiteiten zou hebben bezig gehouden. De club zou vooral zijn opgericht om geld te verdienen met afpersingen, drugshandel en liquidaties.

En hoewel het recht op vereniging is verankerd in de grondwet, moet volgens het OM ‘een spijkerharde grens worden getrokken’. ,,Het verbieden van de club is geen wondermiddel, maar de ruimte om criminele activiteiten te plegen wordt dan in elk geval fors beperkt.”

Motorclub tussen 'aanhalingstekens’

Het OM maakte daarom de gang naar de civiele rechter. In de praktijk zou een verbod betekenen dat het dragen van jasjes met het clublogo en het samenkomen in clubhuizen strafbaar wordt. Eerder werden in Nederland al andere motorclubs verboden, waaronder Satudarah, No Surrender en de Bandido's. Ook Caloh Wagoh zou wat het OM betreft aan dit rijtje moeten worden toegevoegd. Ook al omdat de club geen echte motorclub is, maar een motorclub tussen aanhalingstekens: veel leden zouden niet eens een motorrijbewijs hebben. Het OM stelde dat het hier ging om een criminele organisatie, waarbij het strafrecht niet voldoende kan uithalen om de samenleving te beschermen. ,,Het gaat echt om hele extreme incidenten. Sinds de oprichting hebben we het over een flink track record.”

Daarna noemde de officier een hele reeks aan heftige incidenten, waaronder een groot aantal liquidaties waarbij Caloh Wagoh-president Delano R. als opdrachtgever wordt genoemd. Ook was er de mishandeling van een kroegeigenaar in Woerden, die zou zijn uitgevoerd door clubleden. Verder noemde de officier een heftige afpersingszaak uit september 2020. Het slachtoffer zou onlangs zelfmoord hebben gepleegd, en in een afscheidsbrief hebben geschreven dat hij geen andere uitweg meer zag. En er was nog de beschieting van een villa in Doorn, waarbij de verkeerde woning werd beschoten en onschuldige mensen ‘door het oog van de naald zijn gekropen’. Eerder mislukte al een aanslag met een raketwerper op deze (verkeerde) woning, omdat de raketwerper dienst weigerde.

Zwijgcultuur

Naast deze geweldsincidenten, kwam ook de cultuur binnen de club uitvoerig aan de orde. Met name het bezit van wapens, veel geld en het criminele bestaan zouden worden gecultiveerd. Daarbij verwees het OM naar een aantal rapvideo’s die op YouTube staan. In de raps wordt de zwijgcultuur binnen de club bezongen. ,,Het zwijgen is een keiharde plicht. En we weten van ex-leden dat de consequenties niet mals zijn. Het doorbreken van het zwijgen vormt een risico voor de eigen veiligheid, maar ook voor die van naasten. Het werkt tevens als een stimulerende factor voor het plegen van criminele activiteiten. Het zorgt voor een vrijplaats.” Ook noemde de officier voorbeelden van ex-leden die zijn afgetuigd en beroofd, nadat ze de club hadden verlaten.

Volgens het OM zeggen de filmpjes veel over de cultuur en de gang van zaken bij Caloh Wagoh.

Verweer door Caloh Wagoh

De motorclub kreeg maandag nog niet de gelegenheid om te reageren. Omdat de club pas onlangs een advocaat heeft gevonden, en die nog niet voldoende tijd heeft gehad om het dossier goed te lezen, vindt het verweer op een later tijdstip plaats. Wanneer de rechtbank een beslissing neemt over een eventueel verbod van Caloh Wagoh is nog niet bekend.

