OM eist tot 7 jaar celstraf voor aanslag Panorama

De politie had hem al in beeld: de inlichtingendienst van de politie had informatie ontvangen uit een ander lopend onderzoek dat Z. met een lid van Caloh Wagoh ‘iets zou gaan doen in de buurt van Sloterdijk’. Maar wat het plan precies was, dat wist de politie niet. Om het zekere voor het onzekere te nemen werd de telefoon van Z. gevolgd, werden zijn telefoongesprekken afgeluisterd en hield een observatieteam hem in de gaten. Maar omdat Z. na een voorverkenning in de buurt van Panorama niet meer in Amsterdam was, ging de politie er vanuit dat er die avond niks zou gebeuren. Niets bleek minder waar. Enkele uren na de aanslag werd Z. al door de politie opgepakt.