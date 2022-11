OM eist tot 18 jaar cel tegen ‘wildwest-overvallers’ Broek in Waterland

Enorme drukte bij uitvaarton­der­ne­mers: ‘Dit is geen sprint meer, dit is een marathon’

Uitvaartondernemers hebben het de laatste maanden stukken drukker dan anders, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. ,,Wij zitten in de vijfde versnelling, dit is geen sprint meer, dit is een marathon”, zegt Martijn van de Koolwijk van DELA, de grootste uitvaartverzorger in Nederland.

