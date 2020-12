OM eist tien jaar cel tegen Hélène J. voor ‘niet te bevatten’ dood van dochter Sharleyne (8)

Het Openbaar Ministerie eist tien jaar cel tegen moeder Hélène J. voor de dood van haar dochter Sharleyne. Het meisje stortte in 2015 van de tiende verdieping van flat De Arend in Hoogeveen. Volgens justitie is doodslag bewezen. De moeder wurgde Sharleyne en gooide haar van de flat, aldus het OM. ,,Dat het niet te bevatten is, wil niet zeggen dat het niet is gebeurd.”

De eis in hoger beroep is hetzelfde als ion 2018, toen de rechtbank in Assen Hélène later vrij sprak wegens gebrek aan bewijs. Het OM ging daarna in hoger beroep. Het gerechtshof in Leeuwarden doet over enkele weken uitspraak.

Justitie acht andere scenario’s als zelfdoding en een ongeluk als gevolg van slaapwandelen nagenoeg onmogelijk. Ook Hélènes alcoholprobleem, haar vreemde gedrag na de dood van Sharleyne en verklaringen van getuigen ziet justitie als bewijs.

Justitie denkt dat zelfdoding van het meisje zo goed als onmogelijk is, al groeide het kind niet op in de leukste omstandigheden. Haar ouders zaten in een vechtscheiding. Toch was het meisje zeer vrolijk en levenslustig. En het komt nagenoeg nooit voor bij 8-jarige kinderen en al helemaal niet midden in de nacht.

Het Openbaar Ministerie acht ook slaapwandelen zo goed als onmogelijk als oorzaak van het vreselijke drama. Een slaapwandeldeskundige denkt dat de kans groter is dat Sharleyne slaapwandelend ten val kwam groter dan dat ze níet slaapwandelend ten val kwam. Maar hij liet de mogelijkheid van een misdrijf helemaal buiten beschouwing in zijn rapport, ‘omdat dat niet bij zijn taakstelling hoorde’. Het OM vindt dat vreemd en kan daarom weinig met zijn theorie.

Er is volgens justitie weinig onderbouwing voor de theorie dat Sharleyne die nacht al slaapwandelend over de voor haar vrij hoge reling is gevallen. ,,De kans dat Sharleyne door een misdrijf om het leven is gekomen is vele malen groter.” De kans dat Sharleyne überhaupt regelmatig slaapwandelde, is al heel klein, vindt het OM.

Zwijgrecht

De 8-jarige Sharleyne kwam in juni 2015 in Hoogeveen op vreselijke wijze om het leven toen ze van de flat waar ze woonde van tien hoog naar beneden viel, midden in de nacht. Sharleyne was alleen met haar moeder. Moeder Hélène J. (41) werd in 2018 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Moord, zelfmoord zelfs, een ongeluk, slaapwandelen, geen enkel scenario kon helemaal worden uitgesloten. Moeder Hélène beriep zich lange tijd op haar zwijgrecht en vertelde daarna tot op de dag van vandaag dat ze lag te slapen, wakker werd van de tocht en toen zag dat haar dochter was gevallen.

Het Openbaar Ministerie ging na de vrijspraak in hoger beroep. Ook in dat hoger beroep kwamen diverse deskundigen maandag en dinsdag in het gerechtshof Leeuwarden niet met een duidelijk antwoord op de vraag of het meisje is gewurgd voordat ze viel. Toch ziet het OM gezien alle omstandigheden voldoende aanwijzingen dat Hélène J. haar dochter probeerde te wurgen voordat het meisje viel.

Ook belangrijk is een verklaring van een bovenbuurman die praten en lawaai hoorde voordat het meisje viel, terwijl de moeder altijd heeft gezegd dat ze sliep. De buurman hoorde moeder en dochter praten, hoorde even later een harde bons (zo hard dat hij z'n bed voelde trillen in de gehorige flatwoningen) en weer even later hoorde hij een geluid ‘alsof er iets over de reling werd gegooid'.

Dronken

Moeder was de fatale nacht behoorlijk dronken. Ze had tien flesjes bier op, maar eigen zeggen. Volgens getuigen had ze een kwade dronk en gingen alle remmen los als ze te veel dronk. Daarbij kon ze zelfs tegen Sharleyne agressief zijn, aldus het OM. Jeugdzorg hield de situatie rond Sharleyne al een tijdlang in de gaten.

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van Sharleyne bijstaat, laat in een eerste reactie weten dat zijn cliënt zegt dat hij de strafeis ‘wel recht vindt doen aan de doodslag op zijn dochter’. ,,Maar het moet dan geen dag minder worden.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van verdachte Helene J. voor het Gerechtshof van Leeuwarden. © ANP

Volledig scherm De Arend, de flat in Hoogeveen waarvan Sharleyne in juni 2015 vanaf viel. © ANP