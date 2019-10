OM eist taakstraf in hoger beroep voor scoutingleider die kinderen brandmerkte

Het OM tekende beroep aan nadat de man vorig jaar door de rechtbank werd vrijgesproken van mishandeling tijdens het kamp van scouting Frans Naerebout uit Goes. De rechtbank in Middelburg achtte toen niet bewezen dat de man met opzet kinderen had verwond of dat hij had moeten weten dat de kinderen tijdens het ontgroeningsritueel gewond zouden raken. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in beroep.

De officier van justitie sprak vandaag van een ‘heel nare zaak’. Hij denkt niet dat er sprake is van opzet, maar vindt zware mishandeling van Jordy en Sam en mishandeling van Noortje wel bewezen. Dat de Goesenaar een blanco strafblad heeft, werkt in zijn voordeel. Maar gezien de ernst van de zaak vindt hij een werkstraf van 240 uur passend.

De nu 24-jarige verdachte was in augustus van 2017 als leider mee op een zomerkamp van scouting Frans Naerebout uit Goes. Hij had in het Belgische Sint-Joris-Weert de verantwoordelijkheid over kinderen van 11 tot 15 jaar. Het ging mis tijdens het zogenaamde ontgroeningsritueel. De kinderen werden daarbij ‘gestempeld’: met een brandijzer werden met inkt de initialen FN (Frans Naerebout) op hun rug gedrukt. Om het echt te laten lijken, werd er ook een vuurtje bij gestookt. Normaal gesproken zou het ijzer niet bij het vuur in de buurt komen. Bij drie kinderen bleek het ijzer gloeiend warm. Volgens de verdachte had een andere leider mogelijk met het stempel het vuur opgestookt. Het gevolg: de drie kinderen liepen flinke brandwonden op. De letters (of delen ervan) zijn nog steeds te zien op hun rug. Pas als ze volgroeid zijn, is daar met plastische chirurgie mogelijk nog iets aan te doen. De gewonde kinderen kregen pas medische hulp toen een bestuurslid van de scouting enkele dagen later het kamp bezocht.

Zomerkamp

Vandaag werd nogmaals besproken wat er tijdens het zomerkamp van 2017 in het Belgische Sint-Joris-Weert was gebeurd. Op de tribune zaten clubleden en familie.

De man maakte zelf ook een ontgroening mee, als scout en als leider. Het Hof wilde weten wat de ontgroeningsprocedure is en wat er anders is dan voorgaande jaren. ,,Er was nu niet gecontroleerd’’, zei de verdachte. Het oppoken van het vuur gebeurde voordat de kinderen kwamen. Er waren meerdere leiders aanwezig, hijzelf was er niet steeds bij. Het brandmerken met inkt is een ritueel dat zo echt mogelijk moet lijken. Kinderen die daaraan meedoen, moeten sowieso schreeuwen. De verdachte zei dat hij er niet op uit was om kinderen pijn te doen. Doordat er altijd geschreeuwd wordt, wist hij niet dat het kind echt pijn voelde. Sam was als eerste aan de beurt. Hij verklaarde dat de verdachte een kooltje van de stempel blies voordat die tegen het lichaam werd gedrukt. ,,Ik zag niks bijzonders aan de rug’’, zei de verdachte dinsdag. ,,Hij schreeuwde wel, maar dacht dat het erbij hoorde.’’

Op een video zagen deskundigen dat Sam terugtrekkende bewegingen maakte toen hij in aanraking kwamen met de stempel. De verdachte zag dat niet als pijn en schrik. De pook lag naast de vuurkorf, maar werd nog wel door de vlammen gehaald en in inkt gedoopt. De verdachte zei zich niet te kunnen herinneren hoe Jordy, die als tweede aan de beurt was, reageerde. Noortje, de nummer drie, begon heel hard te huilen. Iets wat de verdachte zich maar moeilijk kon herinneren. Na de ontgroening keerde de groep terug naar het kamp. De kinderen gingen alleen, ze wisten de weg. De leiding kwam er achteraan. Later werd ontdekt dat Sam verwondingen had opgelopen. Hij werd behandeld met gel en pleisters, maar het was al te laat om te koelen. Er werd geen dokter ingeschakeld. Sam had pijn, maar bleef in het kamp. Noortje meldde zich pas op de laatste dag van het kamp met een won, Jordy pas nadat het kamp was afgesloten.

Verdachte aangedaan

De verdachte is aangedaan door wat er gebeurd is. Hij woont bij zijn ouders en is zijn baan bij een garage kwijtgeraakt. Twaalf, dertien jaar was hij actief in de scouting en dat is nu afgelopen. Hij is bereid om eventuele schade te vergoeden. ,,Ik begrijp de maatregelen die de club heeft genomen, maar niet dat ze na 12 jaar niet meer achter me staan.’’ Hij heeft in totaal drie dagen vastgezeten. ,,En dat wil ik niet nog eens meemaken.’’

De advocaat van de verdachte benadrukte nog maar eens dat er van voorbedachten rade geen sprake was. ,,Hij wilde niemand pijn doen. Het moest allemaal spannend zijn en echt lijken. Niemand had door dat er echt sprake was van pijn.’’ De ‘voorwaardelijke opzet’ waarover de aanklager sprak achtte ze niet bewezen omdat haar cliënt controleerde voordat hij ging brandmerken. Ze vroeg om vrijspraak. Volgens de advocaat wordt haar cliënt al twee jaar gestraft voor ‘een stommiteit’. ,,Media-aandacht en de tijd hebben erin gehakt. In Goes is het ons kent ons. Iedereen weet wat hij deed. Scoutingperiode is voor hem nu een zwarte wolk. Het is oneerlijk dat hij zich alleen moet verantwoorden.’’

Het slotwoord was aan de verdachte. Die zei nogmaals dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de kinderen pijn te doen. De uitspraak is op 5 november.