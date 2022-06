OM eist levenslange celstraf tegen verdachten moord Peter R. de Vries

Beide verdachten wisten volgens het OM precies wie er dood geschoten moest worden. E. al twee weken voor 6 juli 2021 toen hij volgens het OM voorverkenningen in Amsterdam uitvoerde rond de studio van RTL Boulevard. G. kreeg vlak voor de moord nog twee foto's toegestuurd op zijn telefoon van een onbekende opdrachtgever met de tekst: ‘deze hond moet je hebben.’ G. was volgens het OM de schutter, E. stond hem bij met raad en daad en was de chauffeur van de auto die ze gebruikten. Volgens het OM was het motief geld. Als de verdachten hun werk goed deden, zouden ze een hogere beloning krijgen.

De kinderen van Peter R. de Vries legden voorafgaand aan de strafeis emotionele slachtofferverklaringen af. Dochter Kelly: ,,Peter Rudolf de Vries gaat voor altijd de geschiedenisboeken in. Net als jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.”

Op verzoek van de nabestaanden draaiden de verdachten zich naar hen toe toen ze aan het woord kwamen. Maar waar zoon Royce de Vries zich aanvankelijk tot hen wilde wenden, deed hij dat toch niet omdat dit geen enkele zin zou hebben. ,,Ik wilde een snaar bij ze raken. Mijn boosheid uiten, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat dit zinloos is. Dat blijkt wel uit de ontsleutelde chatberichten. Daar spreekt zo'n ongeëvenaard disrespect uit naar het leven van mijn vader.”

In plaats daarvan richtte hij zich tot de rechters en wilde hij hen duidelijk maken wie zijn vader was, ook al was het een bekende Nederlander. ,,Mijn vader was er altijd voor ons. Hij was onze rots in de branding, zoals hij dat ook was voor slachtoffers. Ik ben ervan overtuigd dat als de verdachten hem om hulp hadden gevraagd, mijn vader die hulp zou hebben geboden. In plaats daarvan haalden ze de trekker over.”

Dochter Kelly wendde zich juist wel tot de verdachten. Niet omdat ze denkt dat het zin heeft, maar omdat ze die behoefte heeft. ,,Want ook al heb ik de grootste hekel aan jullie, hebben jullie het meest verschrikkelijke gedaan,toch kan ik het opbrengen om jullie menselijk te behandelen. Waarom? Omdat ik zo ben opgevoed.”

Dus wil ze dat verdachte Delano haar aankijkt. ,,Zoals je mijn vader niet durfde aan te kijken door hem van achteren aan te vallen", zegt ze.

De verdachten wil ze een boodschap meegeven waarover ze nog tientallen jaren kunnen nadenken. ,,Een moord kost meer levens. Niet alleen die van mijn vader en die van ons als nabestaanden. Ook jouw zoon, Delano, en jouw dochter, Kamil, moeten opgroeien zonder vader. Zij worden geconfronteerd met wat jullie hebben gedaan en moeten de rest van hun leven vechten om los te komen van jullie daden.” De verdachten blijven emotieloos.

Schokkende beelden

Eerder vanmorgen werden in de rechtbank de schokkende videobeelden vertoond van de moord op Peter R. de Vries. Dochter Kelly verliet daarop korte tijd de zaal.

Op de beelden, die door een bewakingscamera van een café zijn opgenomen, was in de verte te zien hoe Peter R. de Vries in een licht getint pak door de Lange Leidsedwarsstraat liep. Hij had net een uitzending van RTL Boulevard achter de rug. Achter hem dook een persoon op met donkere kleding. Kort daarna viel Peter R. de Vries op de grond. De misdaadjournalist bleek neergeschoten. Hij bezweek negen dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Nog geen uur na de aanslag hield de politie de vluchtauto al aan op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam. Daarin lag ook het omgebouwde alarmwapen dat G. gebruikt zou hebben. E. zou de vluchtauto hebben bestuurd en in de periode voorafgaand aan de moordaanslag voorverkenningen hebben uitgevoerd. Hij zou met zijn opvallende tatoeage in zijn nek te zien zijn op camerabeelden en zijn telefoon ‘bewoog’ mee met De Vries tijdens die verkenningen.

Als de rechter E. de camerabeelden laat zien waarop twee weken voor de moord een man is te zien die Peter R. de Vries lijkt te volgen, ontkent E. dat hij dat is. De jas die de persoon op de beelden aan heeft, vertoont opvallende gelijkenissen met een jas van E. De politie trof E. met precies zo'n jas op een eerder genomen privé-foto aan. Maar volgens E. zitten er wel degelijk kleine verschillen in de jas, die niet op beeld zijn waar te nemen.

Volgens E. had een vriend op 6 juli gevraagd om twee mensen van Rotterdam naar Amsterdam te brengen. Hij wil niet zeggen wie hij moest wegbrengen en of een van die manen mede-verdachte Delano G. was. Een van hen was, net als E., van Poolse komaf. E. zegt dat hij 100 euro kreeg voor brandstof en eten.

Kamil E. (L) en Delano G. (R) worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries op 6 juli vorig jaar.

Versleutelde berichten

In de vluchtauto werd een telefoon gevonden, waarop versleutelde berichten zijn gevonden en ontcijferd. G. en E. spraken daarin over het moordplan met een nog onbekende derde persoon, de vermoedelijke opdrachtgever. Deze persoon - aangeduid als NN-*4229 - benadrukt aan beide verdachten dat de moord moet lukken. G. antwoordt daarna; ‘Bro ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen, die vieze kk hoer, hoofd alles laat hem daar als een sletje achter’.



Na de moord stuurde G. euforische berichten dat het plan was gelukt. ‘Bro, hahaha. Dwars door ze hoofd en lichaam. Hij is dood, kk doos. Alles spoot. Die bloed, iedereen gillen. Hij bewoog niks meer’.

Op de telefoon stond ook een filmpje waarop is te zien hoe E. met handschoenen aan een pistoolmitrailleur door laadt en uit probeert. Het wapen hapert. Hij zit dan achter het stuur van een auto. Volgens de politie is dit filmpje gemaakt vlak voor de moord in het Westelijk Havengebied. E. geeft toe dat hij is te zien op de beelden. Hij zou het wapen hebben geprobeerd omdat de Poolse passagier dat aan hem had gevraagd, wat tot verbazing leidt bij de rechters. ,,Als iemand u vraagt dit uit te proberen, had u zich dan niet moeten bedenken: dit is foute boel?” E. vond van niet. Hij had in Polen al vaker met een wapen geschoten. Als sport. Hij had het idee dat zijn passagier in de drugswereld zat.



Volgens het Openbaar Ministerie heeft het er ‘alle schijn’ van dat de moord verband houdt met de werkzaamheden die De Vries verrichtte voor Nabil B., de kroongetuige in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. De Vries trad op als vertrouwenspersoon en adviseur van de kroongetuige. In 2018 en 2019 werden respectievelijk de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

Schadeclaim

Voor de zaak zijn twee dagen uitgetrokken. Vandaag staat de rechtbank stil bij de feiten, het bewijs dat er ligt en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Ook spreken de nabestaanden van De Vries. De planning is dat het Openbaar Ministerie ‘s middags ook de strafeisen bekend maakt. Het OM heeft in dat betoog een beeldpresentatie verwerkt, ter illustratie van het bewijs.

Het portret van Peter R. de Vries hing vorig jaar groot aan de gevel van Carré toen duizenden mensen hem een laatste eer bewezen. Volgende week woensdag komen de advocaten aan het woord. De vriendin van De Vries zal dan ook spreken over de impact die de moord op haar leven heeft gehad. Haar schadeclaim aan het adres van de verdachten wil zij achter gesloten deuren toelichten, zodat dat 'in vrijmoedigheid' kan worden gedaan. Op 14 juli doet de rechtbank uitspraak.