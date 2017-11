OM eist levenslang voor oorlogsmisdaden in Ethiopië

Het openbaar ministerie eist levenslang voor de Ethiopische Nederlander Eshetu A. (63). In Ethiopië wacht de doodstraf op A. Nederland wil hem zelf berechten voor de 321 oorlogsmisdaden die hij gepleegd zou hebben tijdens het schrikbewind van kolonel Mengistu in de jaren 70.

Het OM wil A. hier berechten omdat het Ethiopische doodsvonnis niet in Nederland ten uitvoer kan worden gebracht. Een uitleveringsverdrag tussen beide landen is er niet. ,,Maar dergelijke ernstige misdrijven mogen niet onbestraft blijven”, stelt Justitie. De man werd twee jaar geleden in Amstelveen opgepakt en zit sindsdien vast.

De aanklacht leest als een gruwelverhaal. Over gevangenen die worden gemarteld door ze vast te binden, op te hijsen en met stokken in het gezicht en op de blote voeten te slaan. Of iemand die een spijker door zijn hand kreeg geslagen en daarna zijn eigen bloed moest drinken. En in augustus 1978: met een pennestreek wordt het lot van 75 jonge gevangenen beslecht. Ze worden gedood in een kerk, hun lijken gedumpt in een massagraf.

Kolonel Mengistu

Er vloeide veel bloed in het Ethiopië van de jaren 70. Keizer Haile Selassie werd in 1974 van de troon gestoten door een groep militairen, die onder leiding van kolonel Mengistu nog 18 jaar een schrikbewind zouden voeren. Onder de zogenoemde ‘rode terreur’ werd gemoord en gemarteld. Eshetu A. was de leider van het regime in de provincie Gojjam.