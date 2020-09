OM eist levenslang tegen verdachten viervoudige moord in Enschede

Bekende van Ridouan Taghi was opdrachtge­ver martelcom­plex in Wouwse Plantage

16 september De 48-jarige drugshandelaar Roger P., beter bekend als ‘Piet Costa’, gaf volgens de opsporingsdiensten de opdracht voor de bouw van het martelcomplex van de onderwereld dat in juni is ontmanteld in Wouwse Plantage.