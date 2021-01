OM eist in hoger beroep 10 jaar cel tegen Pakistaan die Wilders ‘naar de hel’ wilde sturen

De politicus legt geen slachtofferverklaring af, zei hij na het begin van de zitting om 9 uur. Junaid I. spreekt wel volop. Hij zegt onder meer vijf keer per dag te bidden. Ook voor Wilders. ,,Ik vraag God dat hij niet langer wordt misleid over mijn religie. Geef hem inzicht. Ik heb niets tegen hem als persoon, maar hij is een leider en mensen volgen hem.”



I. houdt vol dat hij vrijgesproken moet worden. ,,Ik kwam in 2018 vanuit Frankrijk naar hier. Ik zag veel video’s over Wilders op social media. Ik wist niet precies wat er aan de hand was, maar zag veel slechte commentaren. Dus ik zag het als mijn taak als moslim om dit te vertellen. Ik woonde al 9 jaar in Europa, in Italië. Dus ik wilde die cartoonwedstrijd stoppen.” Als hij Wilders was tegengekomen had hij hooguit een slipper naar hem gegooid.



De Pakistaan voelt zich onbegrepen. ,,Toen ik werd aangehouden maakten ze het heel groot en raakte ik in de war. Ze hadden al besloten dat ik een terrorist was. Ze willen mijn motief niet begrijpen.” Wel is hij zich gaan realiseren dat was hij deed, niet goed was. ,,Ik heb geen opleiding, weet niet wat goed en fout is, had geen kennis, gedroeg me als een kind. Maar ik heb nooit iemand pijn gedaan.” Wel ziet hij in dat hij sommige woorden niet had moeten gebruiken: ,,Ik had Wilders geen hond moeten noemen. Dat is stom en ook tegen mijn religie.”



Wilders verliet rond 11.30 uur de rechtszaal. Het Openbaar Ministerie kwam later op de middag met haar strafeis. Ook het OM wil nu dat Junaid I. 10 jaar de cel in gaat. ,,We eisten in eerste instantie een lagere straf, maar we hebben goed naar de uitspraak van de rechtbank gekeken", stelde de advocaat-generaal. ,,De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Een gekozen politicus moet zijn mening ongestoord naar voren kunnen brengen. Het is voor de heer Wilders bijzonder bedreigend als je je bedenkt dat iemand speciaal naar Nederland is afgereisd om je te vermoorden. Wie vindt dat een politicus grenzen overschrijdt, kan naar de rechter stappen, er mag geen ruimte zijn om eigen rechter te spelen.”