OM eist forse celstraf Thijs H.: ‘psychopatencomplot’ kwam erg laat

,,We sparen niemand vandaag”, zei een van de twee officieren van justitie in de rechtbank van Maastricht gisterochtend aan het begin van haar betoog. Dat was niks te veel gezegd. In een ongemeen kritische aanklacht haalde het duo hard uit naar drievoudig moordverdachte Thijs H. zelf, zijn ouders, advocaat Serge Weening én gedragsexperts van het Pieter Baan Centrum (PBC).