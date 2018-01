OM eist 5 jaar cel tegen 'politiemol' Mark M.

M. zocht in politiesysteem BlueView 28.521 keer gegevens over politieonderzoeken. Hij had daar bovendien abonnementen, zodat hij meldingen kreeg als er nieuwe informatie over bepaalde personen of onderwerpen kwam. Die informatie was niet voor hem bedoeld. Een vriendin van een medeverdachte zou hebben gezegd dat haar partner 'weer 800 euro' moest betalen voor informatie. Bovendien zocht M. kort voor en na een bijeenkomst met medeverdachten informatie over hen. De officier: ,,Ik zie geen andere reden dan geldelijk gewin, dus omkoping."



Advocaat Jan-Hein Kuijpers zei dat hij zich niet gaat verweren tegen het schenden van het ambtsgeheim. ,,M. bekende dat hij in de systemen zocht en zijn informatie is elders aangetroffen." De raadsman gaat met name bepleiten dat M. geen geld voor zijn informatie kreeg. ,,Dat is de crux van de zaak. Voor het schenden van zijn ambtsgeheim kan hij een jaar krijgen. Maar als bewezen is dat er is betaald, dan pas gaat de straf fors omhoog."