OM eist 28 jaar cel en tbs tegen Michael P. in zaak Anne Faber

Update/VideoHet Openbaar Ministerie heeft 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Michael P. voor het doden en verkrachten van Anne Faber. Moord is volgens het OM niet bewezen, omdat niet is vast te stellen dat P. haar met voorbedachten rade heeft gedood.

Wel heeft hij volgens de aanklagers geprobeerd de verkrachting te verhullen door haar te doden. Dit heet in juridische termen 'gekwalificeerde doodslag' en daar staat dezelfde maximale straf op als moord. De aanklagers zeggen niet te kunnen bewijzen dat P. de kliniek waar bij verbleef in de avond van 29 september heeft verlaten met het plan iemand te verkrachten en te vermoorden. Ook kan niet worden bewezen dat P. de fietsende Faber doelbewust in het bos heeft opgewacht.

Ook kan het OM niet vaststellen wanneer P. het besluit heeft genomen om Anne Faber te doden, nadat hij haar onder bedreiging van een mes had gedwongen mee te gaan. Na de verkrachting knevelde hij haar en reed ruim een kwartier rond op zijn scooter totdat ze bij de vliegbasis Soesterberg aankwamen. Daar doodde hij haar, volgens hem in een opwelling toen ze om hulp schreeuwde. Wel vindt het OM overtuigend bewezen dat hij Faber heeft omgebracht om te voorkomen dat hij later zou worden herkend. Michael P. is volgens het OM 'licht verminderd toerekeningsvatbaar en daarom deels verantwoordelijk voor zijn daden.' Er is bij P. sprake van 'een zekere planmatigheid bij het uitvoeren van de delicten'.

De aanklagers namen stap voor stap de verklaringen van P. door en de resultaten van de onderzoeken die hiernaar zijn gedaan. Het OM twijfelt aan zijn beweringen, omdat er tal van ongerijmdheden in zitten. Zo denkt het OM dat hij zelf zijn mobiele telefoon had uitgezet en die van Faber had kapotgemaakt om niet te kunnen worden getraceerd. Ook op andere manieren probeerde hij sporen uit te wissen of te voorkomen.

Politiehond

De advocaten van Michael P. bepleitten een lichtere straf omdat 'hij zeer hardhandig is gearresteerd en zijn rechten zijn geschonden.' Dat Michael P. pas na twee dagen bekende komt volgens zijn advocaat Sander de Korte 'omdat hij de eerste dagen teveel pijn had vanwege het gebruikte geweld bij de arrestatie.' De Korte gaat in op de hardhandige arrestatie, die het OM noodzakelijk vond omdat het om een kwestie van leven en dood ging. Hij vindt dat er bij de arrestatie fout is gehandeld. Dat het om een maatschappelijk grote en belangrijke zaak gaat, wil niet zeggen dat de politie de regels mag overtreden', zegt De Korte over de arrestatie van zijn cliënt. De politie bedreigde Michael P. volgens zijn advocaat. Hij moest zeggen waar Anne was, anders zouden ze de politiehond op hem loslaten. 'Daarna hielden ze de kop van de hond op 20 centimeter van zijn hoofd.' De Korte pleit dan ook voor strafvermindering vanwege de hardhandige arrestatie. 'Hij heeft daar blijvend letsel aan overgehouden'.

Dat voor deze aanpak is gekozen, kwam volgens het Openbaar Ministerie door de uitzonderlijke situatie: misschien was Faber nog in leven. Daarom is meteen aan P. gevraagd waar de 25-jarige studente was en is hij doelbewust niet op zijn recht gewezen dat hij ook mag zwijgen. Het OM liet maandag, tijdens de eerste zittingsdag, al weten dat de zaak is geseponeerd. De betrokken agenten worden niet vervolgd.

De rechtbank in Utrecht doet op 17 juli uitspraak.

Slachtofferverklaring nabestaanden

Dag twee van de zaak Anne Faber is vanochtend begonnen met de slachtofferverklaring van de nabestaanden. De familie van Anne kwam aan het woord tijdens het spreekrecht van de nabestaanden. Dat gebeurde in afwezigheid van de verdachte. De familie had nadrukkelijk gevraagd 'of P. ergens anders kon zitten.'

"Niet Anne Faber maar Michael P. was op de verkeerde plek op het verkeerde moment," zei moeder Elze tijdens haar emotionele verklaring. Vader Hans Faber zei dat 'geen enkele straf zal beantwoorden aan zijn gevoel van rechtvaardiging': "Wat voor straf moet iemand krijgen die dit allemaal heeft gedaan? Mijn dochter heeft geen schijn van kans gehad."

Moord of doodslag?

Was het moord of doodslag? Volgens Officier van Justitie Hester Leepel 'kan moord niet bewezen worden, maar gekwalificeerde doodslag wel.' Ze benadrukt dat er wel dezelfde straf voor kan worden gegeven. Gekwalificeerde doodslag houdt in dit geval in dat Michael P. Anne Faber doodde om zijn eerdere strafbare daden te verhullen.

Officier van Justitie Ronald Craenen meldt verder nog dat de telefoon van Michael P. die avond uitstond, op twee korte momenten na. 'Dat wijst erop dat hij een vooropgezet plan had. Gebrek aan netwerk of batterijspanning kan worden uitgesloten, zegt OvJ. Omdat de telefoon vernietigd en verdwenen is, is de ware oorzaak van het 'afsluiten' niet te achterhalen. Wel toevallig dat de telefoon uit stond tijdens de verkrachting van en moord op Anne,' stelt de Officier. Ook wijkt volgens hem de verklaring van Michael P. punten af van het forensisch onderzoek. Er zijn meerdere snijbewegingen op de nek van Anne Faber aangetroffen en niet slechts eentje. P. beweert dat hij het mes één keer langs haar keel heeft gehaald.

Dat P. mishandeld zou zijn bij zijn arrestatie, zoals hij het zelf zegt, kan volgens OM niet bewezen worden. Hij liep een schouderfractuur op, maar er is geen bewijs voor fouten van de politie. Er kan wel strafvermindering worden gegeven vanwege de arrestatie en omdat zijn rechten niet meteen medegedeeld werden, maar dat gaat het OM niet doen. ,,Dat kan hij bij het Gerechtshof opnieuw vragen.''

Advocaat

Quote Anne moest dood, want anders zou zij hem herkennen. Ze zag immers de scheel­stand van zijn ogen, zijn DNA zat op haar en ze zag het kenteken van zijn scooter De advocaat van de familie Faber heeft eerder vanochtend gehakt gemaakt van de verklaring van Michael P. Advocaat Ruth Jager en de familie hebben de dossiers bestudeerd en geven aan de hand daarvan vele voorbeelden van de leugens die P. volgens hen heeft verteld. "De familie gelooft de verdachte niet", aldus Jager. Als voorbeeld noemt ze de sieraden van Faber. Haar oorbellen en kettinkje, een cadeautje voor haar achttiende verjaardag van haar vader, zijn nergens te vinden. De verdachte verklaarde dat hij "echt geen idee" heeft waar deze zijn. Op de selfie die Faber kort voor haar verdwijning maakte, zijn de sieraden nog te zien.

Ook verklaarde P. dat hij Anne één keer heeft geslagen. Op het forensisch rapport zijn tientallen bloeduitstortingen te zien, die allemaal bij leven zijn ontstaan. "Hoe kan deze verdachte dat blijven ontkennen?", vroeg de advocaat zich af. Ze spreekt van een "manipulatieve geest".

Ongeloofwaardig

Ook gaf ze aan dat P. voldoende mogelijkheden en tijd heeft gehad om Faber vrij te laten, zoals hij volgens eigen zeggen ook van plan was. Maar dat is volstrekt ongeloofwaardig, uit alles blijkt volgens haar voorbedachten raad en planmatig handelen. ,,Anne moest dood, want anders zou zij hem herkennen. Ze zag immers de scheelstand van zijn ogen, zijn DNA zat op haar en ze zag het kenteken van zijn scooter," aldus Jager. De advocaat vordert als schokschade voor beide ouders ieder 40.000 euro, het bedrag dat destijds ook voor de nabestaanden van Marianne Vaatstra is toegekend. Michael P. had volgens hem 'absoluut niet de intentie Anne te laten gaan. Dat blijkt uit zijn gedragingen. Het vastbinden onder meer. Hij heeft zoveel kansen haar te laten gaan, maar dat heeft hij bewust niet gedaan.'