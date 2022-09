OM eist 27 maanden cel voor van galerij gooien en wurgen jongetje (1) in Ridderkerk

Mohamed el K. zou het jongetje daarnaast ook hebben verwurgd tot hij niet meer bewoog. Dat het jongetje, voor zover nu bekend is, geen blijvend letsel heeft overgehouden aan de val van minimaal 4 meter is volgens de officier van justitie ‘een kwestie van geluk’.

Omwonenden van de flat in de Fresiastraat hoorden die bewuste avond hysterisch gegil van de moeder van het kindje. Meerdere getuigen zagen hoe een man en vrouw op de galerij stonden, hoe de vrouw zich naar beneden haastte, en dat er een verdieping lager iets in het gras lag. Dat bleek het kindje te zijn. Het jongetje had een aantal weken eerder zijn eerste verjaardag gevierd.

El K. ontkent dat hij degene is die het kind iets heeft aangedaan. Volgens hem was zijn vrouw de agressor in de relatie en was hij degene die mishandeld werd. ,,Ik was bang voor haar”, zo vertelde de man bij de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen kwam naar voren dat het OM hem ook verdacht van het mishandelen van zijn toenmalige vrouw. Daar is nu vrijspraak voor gevraagd vanwege onvoldoende bewijs.