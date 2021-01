OM eist 20 jaar celstraf tegen voortvluchtige Gerel Palm voor dubbele liquidatiepoging

Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar celstraf geëist tegen de voortvluchtige Gerel Palm. Volgens het OM is hij verantwoordelijk voor een dubbele liquidatiepoging in december 2016 bij Noorderloos . De twee slachtoffers raakte hierbij zwaargewond. Palm is volgens het OM een handlanger van Ridouan Taghi.

De 37-jarige Palm is sinds maart 2017 voortvluchtig nadat hij op spectaculaire wijze uit de Flora-gevangenis in Paramaribo wist te ontsnappen. Met behulp van leden van motorclub No Surrender werd een vuurwapen de gevangenis in gesmokkeld, waarna Palm een bewaarder kon ontwapenen en de gevangenis kon uitlopen. Sindsdien is hij voortvluchtig en staat hij op internationale opsporingslijsten: hij is momenteel de meest gezochte crimineel van Nederland. Mede daarom besloot de rechtbank de strafzaak tegen Palm zonder zijn aanwezigheid - er was ook geen advocaat namens hem - door te laten gaan.

‘Een klus doen’

De rechtbank droeg uitgebreid voor uit de verklaringen die de twee slachtoffers bij de politie hebben afgelegd. Een van hen zei dat hij de schutter in het uitgaansleven van Rotterdam had leren kennen, en dat hij vanwege schulden wel bereid was ‘een klus’ te doen. Wat dat precies was, wist hij niet. Wel kreeg hij een PGP-telefoon, waarmee hij versleutelde berichten kon uitwisselen. Ook werd hem Seat Ibiza ter beschikking gesteld en werd hem gevraagd naar Nieuwegein te komen, om met de man over de klus te praten. Die kwam volgens het slachtoffer steeds niet opdagen. Op 10 december 2016 werd hem opnieuw gevraagd te komen, en dat deed hij ook. Een vriend van hem ging mee. De twee droegen handschoenen en hadden een bivakmuts op.

De twee zeiden bij de politie een raar gevoel te hebben over die afspraak. In Utrecht moesten de twee overstappen in een snelle Audi, telefoons moesten worden ingeleverd. In de auto werd voornamelijk gezwegen. Na een tijdje, op de Middenweg bij Noorderloos, stapten de drie uit de auto. Een van de slachtoffers ziet dan dat de man uit zijn broekrand een pistool pakt. ,,Toen, zonder aanleiding, schoot hij mij in mijn hoofd. Plotseling schoot hij gewoon.”

Ook de andere man wordt beschoten, maar omdat het wapen hapert weten de twee te overleven. Wel zijn ze zwaargewond: een van de slachtoffers ligt een week in coma en zijn oog moest worden verwijderd, waardoor hij nu een kunstoog heeft. Ook zijn milt moest operatief worden weggehaald. De Audi werd een dag later uitgebrand gevonden bij Groenekan, in de buurt van Utrecht.

Quote Toen, zonder aanleiding, schoot hij mij in mijn hoofd. Plotseling schoot hij gewoon slachtoffer

‘Ik was een goede vriend van hem’

Bij de politie wijzen de slachtoffers Palm aan als de schutter. Die was op dat moment al niet meer in het land, want een dag na de schietpartij vloog hij vanuit Parijs naar Brazilië, om door te reizen naar Suriname. Daar werd hij uiteindelijk aangehouden, maar vervolgens wist hij dus te ontsnappen.



Waarom de twee door Palm werden neergeschoten, werd tijdens het proces niet duidelijk. Een van de slachtoffers zei tijdens de rechtszaak zich door Palm verraden te voelen. ,,Ik was een goede vriend van hem. Ik beschouwde hem als familie, en ik at altijd bij zijn moeder. Ik hoop dat de dader wordt gevonden en berecht, zodat hij dit niet andere mensen aan kan doen en dit hoofdstuk kan worden afgesloten.”



De officier noemde de moordpoging ‘minutieus voorbereid en professioneel’. Volgens de officier heeft Palm de twee slachtoffers gelokt met een verhaal om geld te verdienen, om ze daarna neer te schieten. Een motief werd daarbij niet genoemd. ‘Hij was duidelijk voornemens om beide mannen in koele bloeden neer te schieten, te liquideren’. Een motief voor de moord werd door de officier niet genoemd.

Quote Hij was duidelijk voornemens om beide mannen in koele bloeden neer te schieten, te liquideren officier

Uitgebreid strafblad

Het strafblad van Palm is fors. In 2001 schoot hij in Nieuwegein in een coffeeshop een jeugdvriend dood, waarna hij een jaar uit handen van de politie wist te blijven. Uiteindelijk werd hij in hoger beroep tot negen jaar celstraf veroordeeld. In 2016 kwam hij weer in beeld bij de politie in verband met een moord. Het OM denkt dat hij in september 2015 in Huizen een medewerker van een spyshop heeft vermoord. Die moord maakt onderdeel uit van het Marengo-proces tegen de bende van Ridouan Taghi. Palm is een handlanger van Taghi en maakt volgens het OM deel uit van zijn criminele organisatie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.