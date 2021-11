OM eist 20 jaar cel tegen Jos Brech in hoger beroep Nicky Verstappen

Eerder werd Brech veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Het OM eiste toen vijftien jaar cel en tbs of, als er geen tbs zou worden opgelegd, achttien jaar. Nu, in het hoger beroep, benadrukt het Openbaar Ministerie dat ‘geen enkele strafeis recht doet aan het leed van de nabestaanden van Nicky'. Nicky's ouders zaten tot 20.00 uur 's avonds in de zaal om te luisteren naar het lange betoog van het OM, dat leidde naar de strafeis van twintig jaar. Ze vinden het een ‘hele terechte eis'. ,,Het kan natuurlijk nooit hoog genoeg zijn.” Dat zei advocaat Wendy van Egmond namens de familie na afloop van het requisitoir van de advocaten-generaal.

Brech zelf vindt de eis onterecht. Hij bleef er ook vandaag bij: hij ging fietsen, in 1998, moest plassen, zag ‘iets', en stuitte uiteindelijk op het lichaam van Nicky Verstappen, dat verscholen lag in een perceel met sparren op de Brunssummerheide. Hoe kwam hij nu bij toeval precies terecht op net die besloten plek? Hoe logisch is dat? Dat vroegen de advocaat-generaals (AG’s) zich af, die vandaag in een zes uur durend verhaal elk detail van de zaak Nicky Verstappen onder de loep namen.

En het OM gaf haar lezing, nadrukkelijk over het lot van Nicky, want om hém gaat het, niet om de ‘zaak’ Verstappen. Hij was een zoontje, een broertje, een vriendje ook, dat nog dagelijks gemist wordt. ,,We gaan ervan uit dat Nicky voor zijn dood is misbruikt. We gaan uit van een niet-natuurlijke dood die geen sporen achterliet. Het is niet nodig dat wij van uur tot uur weten wat er is gebeurd. Het gaat wél om bewijs.” Dat is er, aldus de aanklagers. Nicky was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats. En Brech was de ‘verkeerde man’, die Nicky van zijn vrijheid beroofde, hem misbruikte, en doodde om dat misbruik te verdoezelen.

Uitgestoken hand

Volledig scherm Gerald Roethof komt aan in de rechtbank. © ANP Dat beeld kan Brech niet wegnemen, stelt het OM. Hij gaf in dit hoger beroep weliswaar meer openheid van zaken, maar pakte de ‘uitgestoken hand’ om uitgebreid te vertellen niet aan. Er werd een tweede videoverklaring gedeeld. Gisteren mailde Gerald Roethof plots de ‘kluisverklaring’ waar zo vaak om werd gevraagd. De verklaring - het blijkt een brief - werd vastgelegd voor Brech de kans had het dossier in te zien. Zo kon hem later niet verweten worden dat hij zijn verhaal daarop afstemde. Brech noemde het een ‘troefkaart’, maar die speelde hij tijdens de eerdere inhoudelijke behandeling van zijn zaak dus nooit uit. Alleen nu die dan wél op tafel kwam, bleek tachtig procent ervan zwartgemaakt.



Zo bleven weer vragen openliggen. Het OM schetst hoe het gegaan moet zijn. Misbruik, paniek om de dood van Nicky, kleding die wordt gefatsoeneerd - het laatste wat Brech nog kon doen. ,,U heeft het fout”, is het korte antwoord van Brech als de AG hem vraagt om een reactie.



Maar, houdt het OM vol: ,,Het handelen van verdachte is beter te verklaren vanuit een schuldscenario, dan vanuit een onschuldscenario.” Daarin past ook de verdwijning van Brech naar Spanje, terwijl Brech eigenlijk in Frankrijk een bestaan op zou bouwen: een vlucht.

Bekir E.

Moordenaar Bekir E. was in tegenstelling tot Brech heel helder en open over zijn herinneringen van toen ze samen vastzaten. E., zelf getypeerd als een manipulatieve leugenaar, zegt dat Brech aan hem van alles opbiechtte over het lot van Nicky. Het OM benadrukt dat zijn getuigenis bovenop het bewijs komt dat er ligt, dat wat haar betreft al voldoende is om tot een bewezenverklaring te komen. ,,We snappen dat het makkelijk prijsschieten is, op de verklaring van Bekir E. en ook op ons. We zouden kunnen denken: laat maar zitten.” Maar dat zou de weg van de minste weerstand zijn. ,,We zijn niet over een nacht ijs gegaan. E. heeft zich zelf gemeld, er zijn geen toezeggingen gedaan, de getuige heeft slechts de wens geuit na zijn verklaring niet van de afdeling geplaatst te worden. We beoordelen de verklaring op inhoud. Dat iemand loslippig is, betekent niet dat hij onwaar verklaart. We laten ons niet leiden door vooroordelen.” Wel werd gaandeweg duidelijk dat E. persoonlijke details over Brech juist vertelde, terwijl Brech er bekend om staat ook daarover terughoudend te zijn. En toen E. vertelde, spaarde E. zichzelf niet, werd hij niet zenuwachtig, vertelde hij met overtuiging, ook over dat ene moment, waarop Brech opbiechtte dat het ‘niet de bedoeling was’ dat Nicky de dood vond op de Brunssummerheide.

Het OM besprak vandaag uitvoerig hoe het jongetje werd aangetroffen. Hij lag erbij alsof hij was neergelegd. Zijn onderbroek zat binnenstebuiten. Het ligt niet voor de hand dat Nicky die zelf zo aantrok. ,,De onderbroek is zo genaaid dat het binnenstebuiten dragen het draagcomfort aanzienlijk vermindert”, aldus de AG. Op de onderbroek werden ook nog eens de meeste dna-sporen van Brech aangetroffen, op 19 van 32 vlakken van de stof die werden onderzocht. Ook werd daarop een haar gevonden. Bij elkaar volgens het OM al voldoende om misbruik te bewijzen. Hoewel Roethof er steeds op hint dat die sporen op een of andere manier op een andere plek terecht zouden kunnen zijn gekomen, benadrukt het OM dat deskundigen daar níét van uitgaan. Zij vinden dat ‘onwaarschijnlijk'. En áls Brech wel zou verklaren Nicky te hebben betast en gepenetreerd - ‘stel dat hij dat deed’, zegt de AG - dan zou dat heel goed passen bij de gevonden sporen.

Volledig scherm De ouders van Nicky Verstappen vanochtend in de rechtbank. Dochter Femke kwam vandaag niet. © ANP

Toch is het nog altijd onduidelijk hoe Nicky nu precies stierf. Geen deskundige durft met zekerheid een doodsoorzaak vast te stellen, maar ze sluiten ook niet uit dat Nicky door een misdrijf, verstikking, om het leven kwam. Daarbij: Brech past precies in het profiel van de dader. Hij kende de Brunssummerheide - opvallend genoeg werd Nicky gevonden in het enige afgezette gedeelte van de heide. En Brech had een verleden. In de jaren 80 pakte Brech jongetjes van achteren vast en greep met zijn hand in hun broek. De kinderen vertelden hoe hij dreigde, een jongetje dat weg wilde rennen greep hij bij zijn arm en trok hij terug. Zijn seksuele voorkeur voor kinderen is altijd gebleven, blijkt ook wel uit de kinderporno die op Brechs computer werd aangetroffen.

Eerder kreeg Brech 12,5 jaar cel voor het ontvoeren en misbruiken van Nicky, met de dood tot gevolg.

