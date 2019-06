OM eist 15 jaar cel en tbs voor Haagse steker Malek F.

Justitie ziet wel dat Malek F. kampt met psychische problemen, maar eist niettemin een forse celstraf. ,,We bestrijden niet dat de verdachte verward is, maar hij handelde ook met voorbedachten rade. Hij heeft zijn daad gepleegd uit extremistische motieven.” Malek F. kocht bijvoorbeeld een mes voor de aanslag, sprak over ongelovigen die gestraft moeten worden.



Zelf zegt de uit Syrië gevluchte Hagenaar ook dat hij het ‘voor Allah deed', zo citeerde de officier van justitie een afgetapt telefoongesprek: ,,Maar ik doe alsof ik geestelijk ziek ben", zei F. En niet lang na zijn arrestatie verklaarde hij: ,,Als ik dood was gegaan, was ik een martelaar geweest.” Later paste hij deze verklaring weer aan. Ook zou hij medelijden hebben gehad met een van zijn slachtoffers, een moslim.