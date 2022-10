OM eist 10 jaar celstraf tegen hoofdverdachte doodslag op Carlo Heuvelman

Volgens de officier van justitie was de groep Hilversumse verdachten vorig jaar juli ‘op oorlogspad’ op het Spaanse vakantie-eiland. Ze bekommerden zich totaal niet over hun slachtoffers die bewegingsloos op de grond lagen. Terwijl getuigen hun afschuw uitten over wat ze voor hun ogen hadden zien gebeuren, praatten de verdachten na afloop in euforie over het gewonnen gevecht.

,,Uitschakelen was de enige drijfveer voor hun ongebreidelde agressie”, aldus de officier van justitie. Naast het dodelijke slachtoffer Carlo Heuvelman, vielen er ook nog enkele gewonden. Er waren in de nacht van 13 op 14 juli 2021 meerdere gevechten ontstaan na een kleine ruzie die begon in een café.

Sanil B. (20) hoorde de zwaarste straf tegen zich eisen. Hij was volgens het Openbaar Ministerie de initiator, betrokken bij alle gevechten en heeft Carlo Heuvelman tegen het hoofd getrapt totdat hij niet meer bewoog. Sanil reageerde enorm geschrokken toen de officier de strafeis van 10 jaar cel tegen hem uitsprak; 'voor iets dat ik niet heb gedaan’. Volgens hem is deze eis gebaseerd ‘op vermoedens en bewuste onwaarheden.’ Ook Hein (19) zegt te zijn geschrokken. Mees T. (19) reageerde niet.

Eén vrijspraak

Tegen vijf andere verdachten (Daan van S., Lukas O., Stan F., Lars van den H. en Kaan B.) die betrokken waren bij de vechtpartijen werden celstraffen geëist oplopend tot 18 maanden en werkstraffen tot 180 uur. Eén Hilversummer (Martijn T.) moet volgens het OM worden vrijgesproken.

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt voldoende uit de zestig getuigenverklaringen dat acht van de negen verdachten in meer of mindere mate betrokken waren bij het excessieve geweld tegen Heuvelman en zijn vrienden. De verdachten verklaarden dat het gevecht begon omdat er uit de groep van Heuvelman zou zijn gespuugd, maar het Openbaar Ministerie gelooft daar niets van. Dit verhaal komt vooral uit de groep verdachten, maar er ‘is geen enkele andere getuige die het hier over heeft’.

Los van de aanleiding is er volgens het OM niets dat dit geweld kan rechtvaardigen. De officier van justitie gaat er op basis van getuigen vanuit dat Sanil B. begon met het geweld tegen Heuvelman, waarna de anderen er ook op doken. ,,Carlo werd eerst tegen zijn hoofd geslagen en viel op de grond. Daarna is hij door meerdere mensen tegen zijn hoofd geschopt en bleef hij bewusteloos liggen”, aldus het OM. Sanil, Mees en Hein zouden de fatale schoppen tegen het bovenlichaam en hoofd hebben gegeven, concludeert het OM op basis van de getuigen.

Niet gezien

Alle verdachten, van 19 en 20 jaar, ontkennen betrokken te zijn bij het gevecht met Heuvelman. Ze beweren de fatale mishandeling niet te hebben gezien. Ze zeggen zelfs Carlo Heuvelman niet te kunnen herinneren. Het OM en de nabestaanden geloven dit niet. ,,Vroeg of laat komt een mens in gewetensnood,” zei de vader van Carlo Heuvelman vorige week nog. Tijdens zijn spreekrecht deed hij een dringend beroep op de verdachten én hun ouders om het zwijgen te doorbreken. ,,We hebben niets aan misplaatste sympathie. We willen antwoorden”, zei Willem Heuvelman.

Volledig scherm De vader (r) van Carlo Heuvelman deed tijdens de rechtszaak een dringend beroep op de verdachten om hun stilzwijgen te doorbreken. Vriendin Lisa sprak over het grote gemis van haar geliefde. © Videostill

De afgelopen twee weken werden de negen verdachten ondervraagd over hun rol in de vele vechtpartijen en met name hun betrokkenheid bij de dood van Carlo. Drie van de negen jonge Hilversumse vrienden worden voor Carlo’s dood verantwoordelijk gehouden: Mees T., Hein B. en Sanil B. Bij die laatste is dna van Carlo op de schoen aangetroffen.

Ontkennen

Alle drie ontkennen echter Carlo te hebben aangeraakt en zéér opvallend is dat geen van de negen verdachten zegt gezien te hebben wie Carlo de fatale klappen of trappen gaf. Ook zijn er geen beelden van de schoppartij. Justitie komt na lang puzzelen en tal van getuigenverhoren toch uit bij Mees, Hein en Sanil.

Nacht vol geweld

De Mallorca-zaak draait om een uitgaansnacht vol geweld tussen groepen dronken Nederlanders op de boulevard van El Arenal op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Ruzies die begonnen in cafés en buiten verder escaleerden. De 27-jarige Carlo Heuvelman werd daarbij in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar zo ernstig mishandeld dat hij vier dagen later in het ziekenhuis overleed. Heuvelman lag al bewusteloos op de grond toen hij nog meerdere keren tegen zijn hoofd zou zijn geschopt. Bij de gevechten raakten ook meerdere mensen gewond. Drie verdachten in de zaak staan terecht voor de dood van Carlo. Zij staan ook terecht voor zaken als poging doodslag en openlijke geweldpleging. De andere zes verdachten staan terecht voor zaken als poging doodslag en/of openlijk geweld. De uitspraak is 18 november.