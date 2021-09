Om drugs veroordeelde zakenpartner van doelwit vergisontvoering Alex R. nu ook bedreigd

Hoe een mislukte cokedeal rondom zakenman Alex R. een hele regio teistert: ‘Dit moet stoppen’

3 september Er is een jacht geopend op de 59-jarige Alex R., de man die eigenlijk doelwit was in de ‘vergisontvoeringszaak’. Sinds hij zich bij de politie meldde is niet alleen hijzelf mikpunt maar hebben de daders het ook voorzien op zijn familie. Een explosie bij zijn huis, een gevonden explosief, de aangestoken brand in een Alblasserdams bedrijfspand, en de ‘vermoedelijk beschoten’ woning in Hendrik-Ido-Ambacht zijn allemaal gelinkt aan de zakenman uit Alblasserdam.