OM: Door ‘spelen met woorden’ van complotdenkers staan gevaarlijke ‘soldaten’ op

rechtszaakMaandenlang raasde en tierde een groep complotdenkers in online videojournaals over nekschoten, executies en tribunalen voor ‘de sado-pedo elite’. Justitie zag daarna overal ‘soldaten’ opstaan die de daad bij het woord wilden voegen.

,,Wie geeft Van Dissel zijn welverdiende nekschot, die is een held”, riep Joost Knevel in april van dit jaar in een online video, het Red Pill Journal. En: ,,Rutte is een satanische pedofiel en hoort bij de Cabal samen met Van Dissel.” Zijn mede-host Wouter Raatgever in een andere uitzending: ,,We hebben zoveel bewijs dat we per direct al die gasten per container af kunnen voeren naar gitmo (de Amerikaanse terreurgevangenis Guantanamo Bay, red). En: ,,Van Dissel vermoordt al 64 jaar kinderen. Ga hem feliciteren! Ik deel zijn adres.”

Het is smaad, laster, bedreiging en opruiing, vindt het Openbaar Ministerie. Vrijdag stonden Knevel, Raatgever en een derde verdachte Hans de Meijer voor de rechtbank in Den Haag, in een eerste tussentijdse zitting. Een vierde man, Micha Kat, is ook verdachte in de zaak, maar zit nog vast in Noord-Ierland. Justitie maakte gebruik van de zitting om te vertellen dat dergelijke woorden daadwerkelijk gevaarlijk zijn: overal in het land stonden mensen op die zich ‘soldaten’ noemden en de daad bij het woord wilden voegen.

De zaak draait om een vermeend netwerk van ritueel-sadistisch kindermisbruik in Bodegraven, maar werd al snel veel groter dan dat. Volgens de verdachten werden in Bodegraven in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw jonge kinderen misbruikt en vermoord. Getuigen daarvan zouden ook zijn vermoord of zelfmoord hebben gepleegd. Behalve inwoners van Bodegraven zouden er ook hooggeplaatste Nederlanders, zoals Van Dissel, bij het misbruik betrokken zijn. De rest van de ‘sado-pedo elite’ zou de zaak in de doofpot stoppen en het weigeren te onderzoeken.

Hervonden herinneringen

De theorie is gebaseerd op de ‘hervonden herinneringen’ van Joost Knevel, die in Bodegraven opgroeide, maar later naar Spanje uitweek. Zijn verhaal werd online opgepikt door Raatgever, De Meijer en Kat. Zij brachten het verhaal van Knevel naar buiten via de website Wees de Weerstand en daarna het Red Pill Journal (een verwijzing naar de rode pil die je moet slikken om de waarheid te zien, uit de film The Matrix). In de video’s vroegen ze ook om donaties ‘om de strijd voort te zetten’.

Volledig scherm Joost Knevel. © Nicole van den Houy

Door die talloze online uitzendingen en het verspreiden van de complotgedachten in verschillende Telegram-groepen werden honderden mensen geactiveerd. Zij trokken naar Bodegraven om daar bloemen te leggen op het kerkhof bij de graven van vermeende slachtoffers. Het leidde tot woede en verdriet onder de nabestaanden. De gemeente voelde zich genoodzaakt een noodverordening in te stellen.

Geen bewijs

Anderen gingen online - waar de gelovers van het Bodegraven-verhaal zich naadloos vermengen met corona-ontkenners en andere complotdenkers - mee in de verdenkingen en uitten bedreigingen naar RIVM-baas Van Dissel. Volgens Knevel zou die namelijk decennia geleden betrokken zijn geweest bij het misbruik in Bodegraven. Behalve de aantijgingen van Knevel zelf is daar tot nu toe geen enkel bewijs voor. Een aangifte van Knevel tegen mannen die hij ziet als misbruikers, werd door het OM onderzocht, maar leidde niet tot vervolging omdat er niet het begin van bewijs was. Het Gerechtshof onderschreef die beslissing later.

Volledig scherm Wouter Raatgever © Nicole van den Hout Justitie schetste de gevolgen van de theorieën die online werden verspreid. ,,Complotdenken mag. Maar bedreigen niet.” Overal in Nederland doken mensen op die zich als ‘wakker’ kwalificeerden en in actie wilden komen.

,,In Oost-Brabant zei een verdachte van het bedreigen van Mark Rutte ‘dat zijn ogen waren geopend door Knevel’. Hij sprak over een satanisch complot en gooide vuurwerk naar een politiebureau”, zei de officier van justitie. ,,Een andere verdachte, Yavuz O., zocht wapens en ‘hitters’ voor een aanslag op politici.” Ook hij nam de terminologie uit het Red Pill Journal over. ,,Een vrouw nam contact op met Raatgever en bood zich aan als ‘soldaat’, ze wilde in actie komen. Raatgever bevestigde dat hij contact wilde. Uit politiedossiers bleek dat deze vrouw suïcidaal was en harddrugs gebruikte. Dat zijn precies de mensen waar de NCTV voor waarschuwt.” Die veiligheidsdienst schreef in een recent rapport dat het gevaar van geweld vooral van geradicaliseerde eenlingen komt.

Quote Raatgever zegt dat hij alleen oproept tot het leggen van bloemen. Maar na die oproep werden er bloemen gelegd bij het huis van Van Dissel, met een kaartje eraan dat hij een sado-pedo zou zijn. Officier van justitie

Het laat volgens het OM ‘de reikwijdte’ zien van de woorden uit het online journaal en de daaraan verbonden Telegramgroepen als de Bataafse Republiek. ,,De verdachten spelen met woorden. Raatgever zegt dat hij alleen oproept tot het leggen van bloemen. Maar na die oproep werden er bloemen gelegd bij het huis van Van Dissel, met een kaartje eraan dat hij een sado-pedo zou zijn”, aldus de officier van justitie.

Joost Knevel werd eerder dit jaar opgepakt in Spanje en uitgeleverd aan Nederland. Wouter Raatgever, een diepgelovig christen, werd aangehouden in een appartement in een woonboerderij in het Groningse Siddeburen. Hij was onder meer in het bezit van 15.000 euro, ontvangen van donateurs. Raatgever is inmiddels al tot zes maanden cel veroordeeld voor het bedreigen van Van Dissel, maar staat in deze zaak voor nieuwe feiten terecht.

Geen feitelijke onderbouwing

Eerder stelde een andere rechtbank in Den Haag al dat ‘het volledig ontbreekt aan een deugdelijke feitelijke onderbouwing van de beweringen’ waarop het complot is gebaseerd. Op die zitting bleek toen dat een van de jonge mannen die volgens Knevel zelfmoord zou hebben gepleegd vanwege de misbruikzaak, in werkelijkheid een natuurlijke dood kende, zo bleek uit de overlijdensakte.

En van een van de jonge meisjes die volgens de complotdenkers in de jaren tachtig zou zijn vermoord door ‘de sado-pedo elite’ is in de krantenarchieven ook de werkelijke doodsoorzaak te vinden: ze kwam in 1983 op 9-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeluk, zo blijkt uit een krantenknipsel uit die tijd.

Het makkelijke én verontrustende van gelovers in complottheorieën is dat die feiten er niet toe doen, ze worden simpelweg gezien als onderdeel van het complot. De werkelijke doodsoorzaak wordt verhuld door de elite en de media, is de theorie. En nabestaanden die niet mee willen in die theorie, zijn óf onwetend óf eveneens onderdeel van het complot. Dat die laatste beweringen ongelooflijk veel pijn kunnen doen bij die nabestaanden, lijkt de verspreiders van de theorie niet te deren.

Volledig scherm Complotdenkers in Bodegraven leggen bloemen bij de begraafplaats. © Ricardo Smit

Joost Knevel bleef vandaag in de rechtbank bij zijn theorie. ,,Het gaat om gruwelijke kindermoorden. En ik ben ook misbruikt in mijn jeugd, door Van Dissel en de huisarts uit Bodegraven”, zei hij in zijn laatste woord. Wel zei hij ‘spijt te hebben van de bedreigingen’. Volgens onderzoeken tijdens zijn detentie lijdt Knevel aan een antisociale stoornis en mogelijk ook een ‘paranoïde waanstoornis’.

Het OM stelt dat Knevel als het ware ‘gerund’ werd door Wouter Raatgever en Micha Kat, die zijn verhaal steeds maar aandacht bleven geven in hun uitzendingen. Raatgever eiste ‘seponering van alle zaken tegen ons’. ,,Justitie had de aangifte van Knevel als een godsgeschenk moeten zien om onderzoek te doen en de honderden andere overlevers van ritueel misbruik te horen.”

De derde verdachte, Hans de Meijer, sprak wel, met brekende stem, over spijt. ,, Ik heb, vanuit mijn hart, ontzaglijk veel spijt van alle woorden die ik heb gezegd in het verleden. Ik wil heel graag naar huis, naar vrouw en kinderen.”

De rechtbank beslist later vrijdagmiddag of de verdachten langer vast blijven zitten.

