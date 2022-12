OM: Dmitri (55) regelde vanuit Gelders dorpje microchips en drones in opdracht van Rusland

Een dag na de Russische invasie in Oekraïne, eind februari, scherpte de EU de sancties tegen Rusland aan. Er kwam een verbod op de uitvoer van technologie en goederen die konden worden gebruikt voor militaire doeleinden. In Rusland zou een groot tekort zijn aan microchips, die kunnen worden gebruikt voor de productie van wapens.



Jan Swillens, directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwde eind oktober dat Rusland gebruikmaakt van tientallen ‘dekmantelbedrijven’ om westerse technologie het land in te smokkelen. Daardoor leveren Nederlandse bedrijven, zonder dat ze het weten, goederen als microchips aan de Russen.



,,Wij zien dat de Russische militaire inlichtingendienst GRU actief betrokken is bij de inkoop van technologie, die ook voor wapens kan worden gebruikt”, zei Swillens daarover. De GRU zou daarvoor al sinds de Russische invasie in 2014, toen De Krim werd binnengevallen en de EU met de eerste sancties kwam, dekmantelbedrijven opzetten. Of dat in deze zaak ook speelt, is niet duidelijk.



Dat Nederlandse chips ook daadwerkelijk in wapentuig terechtkomen, bleek afgelopen zomer. Britse onderzoekers ontdekten dat technologie van onder andere het Eindhovense bedrijf NXP werd gebruikt in Russische kamikazedrones en kruisraketten. Ook van het Nijmeegse bedrijf Nexperia zijn producten teruggevonden in apparatuur die tijdens de oorlog in Oekraïne werd gebruikt.