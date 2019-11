OM blundert: ontuchtzaak tegen plaatsvervangend hoofdofficier van de baan

De Hoge Raad had de zaak eerder verwezen naar de rechtbank in Den Haag, omdat L. in het arrondissement Amsterdam werkte. Om elke schijn van bevoordeling of benadeling te vermijden, bepaalde 's lands hoogste rechtscollege daarop dat Haagse officieren van justitie de zaak moesten oppakken en niet de twee Amsterdamse aanklagers bij wie de zaak aanvankelijk was ondergebracht.



Het OM dacht het oordeel met een slimmigheidje te omzeilen: het liet de zaak bij dezelfde Amsterdamse officieren, die als ‘plaatsvervangend officieren in Den Haag’ opereerden. Iets dat ze volgens hun functieomschrijving ook mogen doen, maar volgens de Haagse rechtbank in flagrante strijd is met de wet.



Volgens de Haagse rechtbank heeft het OM door de uitspraak van de Hoge Raad niet uit te voeren ‘de kernwaarden van het wettelijk systeem’ opzettelijk genegeerd ,,en wel door de vervolging voort te zetten op een wijze die in strijd komt met het waarborgen van een onpartijdige vervolging en berechting.” De rechtbank vervolgt dat een verdachte officier van justitie ,,moet worden vervolgd op zo’n manier dat de schijn van bevoordeling of benadeling van hem wordt vermeden. Dat is hier nu niet gebeurd.” Als het OM gelijk zou krijgen, was de wet ‘een dode letter’ geworden.

Hoger beroep

Het gevolg is dat het OM niet ontvankelijk is in de vervolging van de 46-jarige L. en deze nu definitief op vrije voeten is. Het OM heeft betoogd dat de fout nog kan worden hersteld, maar de rechtbank meent van niet. Het OM kan nog wel in hoger beroep tegen de beslissing, maar gezien de vernietigende uitspraak lijkt dat weinig kansrijk. Het OM was overigens ondanks herhaaldelijk proberen onbereikbaar voor een reactie.

De zaak kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van de jongen naar de politie stapten. Het Openbaar Ministerie verdacht in totaal twaalf mannen van ontucht tegen betaling. Tien mannen zijn inmiddels veroordeeld. De zaak tegen één verdachte is geseponeerd. Vincent L, die in het verleden bestuurslid was van VVD-jongerenvereniging JOVD, ontloopt dus zijn (eventuele) straf. Wel werd hij na bekend worden van de zaak direct geschorst door het OM. In januari 2018 is hij definitief ontslagen.

Grote verlegenheid

Het Openbaar Ministerie werd in grote verlegenheid gebracht door het ontuchtschandaal binnen de eigen gelederen. Vincent L. was sinds mei 2016 de tweede man bij het Functioneel Parket in Amsterdam. Die afdeling van het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met het afpakken van geld van criminelen en de strijd tegen fraude. Sinds 2008 was L. officier van justitie en hét gezicht van de aanpak van zware fraudeurs.

Dat juist een topman van het OM werd verdacht van ontucht is opmerkelijk. Justitie maakt de laatste jaren actief jacht op mannen die betalen voor seks met een minderjarige. Zo eiste het OM hoge celstraffen in de Valkenburgse zedenzaak, waarin een 16-jarig meisje werd gedwongen tot seks met tientallen mannen. ,,Deze zaken moeten ook een preventieve werking hebben”, zei advocaat-generaal Hans Pieters van het OM over de Valkenburgse zedenzaak.

Zedendelict