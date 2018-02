'OM betaalde weduwe Mieremet onkostenvergoeding van 200.000 euro'

Justitie verdacht E. van het witwassen van het geld dat haar man Mieremet verdiende met drugs- en wapenhandel, een strafbaar feit waarvoor ze maximaal vier jaar de gevangenis in had kunnen gaan. Mieremet, die in 2005 in Thailand werd doodgeschoten, bezat op papier geen cent en liet na zijn dood dus ook niets na. Het OM stelde een onderzoek in toen bleek dat zijn vrouw wel talloze panden, meerdere bv's en goed gevulde bankrekeningen op haar naam had staan.



Uiteindelijk kwam de inmiddels 53-jarige weduwe niet voor de rechter dankzij een deal die in 2013 werd goedgekeurd door toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten. Daarbij werden afspraken gemaakt over de onkostenvergoeding. Volgens het OM was het geld een tegemoetkoming voor advocaat- en afwikkelkosten die E. had moeten maken. ,,De gedachte achter deze onkostenvergoeding is dat van betrokkene alles is afgenomen'', aldus het OM. ,,Hierbij paste niet haar ook de schulden die gemoeid waren met dit traject te laten.''



GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg noemt de deal tegenover Zembla 'rechtsongelijkheid'. Ze wijst erop dat 'kleinere dieven' niet kunnen rekenen op een dergelijk bedrag. Ook PvdA en SP gaan Kamervragen stellen.