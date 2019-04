OM bestudeert nieuw privérapport over dood van 16-jarige Dascha

Cruciaal

,,In het dossier staan zaken die cruciaal zijn voor ons onderzoek. Naast de identiteitspas van Dascha zijn er op de plek waar ze gevonden is ook spullen gevonden die níét van haar zijn. Dat is wezenlijke informatie’’, sprak een bij het privéonderzoek betrokken bekende van de familie.



Het particuliere onderzoeksteam Team Dascha Onderzoek van de nabestaanden heeft het rapport nu op het politiebureau in Hilversum overhandigd. De familie vraagt om heropening van het onderzoek. De politie en het OM zeggen het rapport met die vraag in het achterhoofd zorgvuldig te zullen bestuderen.



De familie van Dascha heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die uitsluitsel kan geven over de manier waarop het meisje overleed. Men gelooft nog steeds niet in zelfmoord. ,,Mijn dochter staat vrolijk in het leven en had geen enkele reden zichzelf van het leven te beroven’, schreef haar vader destijds op Facebook.