OM: bende Taghi was ‘goed geoliede moordmachine’

De twee criminelen zijn voortvluchtig en het OM heeft een recordbedrag van 100.000 euro per persoon uitgeloofd voor de gouden tip. Het gaat volgens het OM om de moorden op spyshop-houder Ronald Bakker, de moord op Samir Erraghib, de moord op Ranko Skekic, de vergismoord op Hakim Changachi en de moord op misdaadblogger Martin Kok.

Ook een drietal mislukte moordpogingen en het voorbereiden van drie pogingen tot moord zijn onderdeel in het proces. Het OM ziet in Taghi en Razzouki als de twee kopstukken van een criminele organisatie, die als doel had het plegen van moorden. Mogelijk wordt nog een zesde moord toegevoegd aan de tenlastelegging. ,,Het onderzoek loopt nog. In september kunnen we daar meer over vertellen,” aldus officier van justitie Cynthia de Jong. Volgens het OM vormde de bende van de twee een ‘goed geoliede moordmachine, voor wie een mensenleven niets waard was’.

Verklaringen kroongetuige

Centraal in deze enorme strafzaak zijn de 41 verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd over Taghi en Razzouki en de bende die zij aanstuurden. Hij nam vandaag plaats in een speciale cabine in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol en was omwille van de veiligheid geschminkt en droeg een vermomming. In totaal heeft de kroongetuige over acht moorden en vier moordpogingen verklaringen afgelegd. Maar voor de moorden op Mohammed Alarasi, Samir Jabli en Wout Sabee is onvoldoende bewijs om deze onder te brengen in het Marengo-proces. Het onderzoek hierna is wel nog in volle gang, aldus het OM.

Ook de miljoenen gekraakte PGP-berichten (Pretty Good Privacy) vormen belangrijk bewijs. Criminelen stuurden elkaar jarenlang via versleutelde Blackberry’s berichten, waarvan zij dachten dat ze nooit gekraakt konen worden. Daardoor spraken ze openlijk over het plegen van moorden. ,,Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd”,schreef Taghi bijvoorbeeld over Nabil B. toen hij hoorde dat B. dreigde over te stappen naar justitie. Later werd Nabils onschuldige broer Reduan uit wraak vermoord.

Verhoor