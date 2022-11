Olivier zag ‘woede’ in de ogen van Esmee tijdens worsteling, maar kan zich niets meer herinneren

live twitterOlivier van de G. vertelt maandagmorgen in de rechtbank over hoe 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk op oudjaarsdag 2021 tijdens een worsteling in zijn Leidse woning om het leven kwam. Volg in dit bericht het laatste nieuws over de rechtszaak.

Dit wordt wellicht duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 33-jarige turnleraar, die afgelopen zomer psychisch is onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van de G. is maandag aanwezig bij zijn proces. Hij wordt verdacht van moord of doodslag op en ontucht met Esmee, en het bezit van kinderporno (niet van Esmee). De vader van Esmee en zijn partner, haar moeder en stiefvader en twee oma’s Esmee zitten op de publieke tribune. Zij zullen vandaag een slachtofferverklaring afleggen

Schoolkamp

Olivier van de G. verklaarde maandag dat hij Esmee leerde kennen op een schoolkamp. Esmee zocht contact op social media en na verloop van tijd kwam het tot een ontmoeting. Toen bleek dat Esmee verliefd op hem was, bleven ze elkaar ontmoeten en knuffelden ze ook wel eens met elkaar. Op de vraag van de rechter of hij die stap niet had moeten zetten, antwoordde Van de G.: ,,Voor ze zei dat ze verliefd op me was, had het voor mij niet die betekenis.”

Knuffelen werd later ook kussen. ,,Toen zou ze hebben gezegd: ik weet dat het niet kan. Olivier zou hebben gezegd: maar... knuffelen kan wel", las de rechter voor uit het dossier. ,,En later, weer door Olivier: echt niemand mag dat weten. U lijkt zich bewust van het verbodene.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van Olivier van de G., verdachte van het doden van Esmee. © Nicole van den Hout/Josh Walet

Seks

Waarom Olivier het zo ver liet komen? ,,Kan ik niet uitleggen". ,,Vond het u verdergaande contact prettig, was dat het?", vroeg de rechter door. ‘Ja.’

Er volgde een lange stilte en een snik toen de rechter aan Van de G. verliefd was op Esmee. ,,Ik denk zeker dat er sprake was van een bepaalde verliefdheid, van affectie, van mijn kant en van haar kant.”

Seks was volgens Van de G. ‘niet de insteek, of het doel. Is wel gebeurd, uiteindelijk’'. Na een paar maanden hadden ze voor het eerst seks met elkaar. Of Olivier dat voorstelde, kon hij zich niet meer goed herinneren. ,,Ik heb bij iedere stap besproken dat het oké was om te zeggen als ze iets niet fijn vond.”

Esmee worstelde met problemen thuis. In het dossier zitten twee berichtjes van Esmee aan Olivier, waarin ze aangeeft dat ze het niet meer ziet zitten en dat ze dreigt de relatie bekend te maken. Olivier verklaarde dat hij meerdere keren overwoog hulp voor Esmee te zoeken, maar dat angst voor het uitkomen van hun affaire hem daarvan weerhield.

Quote Normaal werd het steeds rustiger. Nu alleen maar feller en gemener Olivier van de G.

Ruzie

Op oudjaarsdag kregen Olivier en Esmee ruzie. Ze verliet boos zijn woning, maar hij ging achter haar aan en haalde haar weer naar binnen. Ze zouden GTST hebben gekeken. Maar de ruzie laaide opnieuw op. ,,Op een gegeven moment gaf ze aan dat ze naar de slaapkamer wilde, toen heb ik haar opgetild. Toen ik met haar liep, toen stootte haar enkel tegen de schuifdeur van de slaapkamer. Daarop reageerde ze heel heftig. Ze werd heel boos. Ze duwde me naar achter met haar voet.”

,,Er ontstond een soort stoeipartij", vertelde Van der G. snikkend. ,,Dat deden we vaker. Een spelletje, om de boosheid weg te werken. Alleen deze keer gebeurde dat niet.” De stoeipartij ging anders dan Olivier gewend was. ,,Normaal werd het steeds rustiger. Nu alleen maar feller en gemener, vooral vanuit haar kant. Ik moest m’n best doen om te zorgen dat het niet uit de hand liep. Ze kneep. Ik had het nog nooit zo heftig meegemaakt.”

,,U zag het in haar ogen, dat ze heel boos was, hè?", vroeg de rechter. ,,Ja.”

,,U liet het woord haat vallen, dat u dat in haar ogen zag, toch?", Van der G.: ,,Zou kunnen, ja.”

Judoworp

,,Knijpen was meestal het signaal dat ze de piek had bereikt. Nu was dat het begin", vervolgde Van der G. ,,Ik kwam naast het bed te staan. Toen heb ik haar naar de grond gekregen. Door een judoworp-achtige beweging. We eindigden samen op de grond. Het was niet de bedoeling om haar pijn te doen. Het was een soort tillen. Ik heb haar niet op de grond gesmeten.”

Olivier zat op Esmee's heupen, met zijn benen aan weerszijden. Hij drukte op haar schouders om te voorkomen dat ze omhoog kwam. ,,Toen zag ik woede, de felheid, de vorm van haat, die ik bij haar nog niet eerder zag. Geen idee waarom ze die blik had.”

Geen herinnering

Wat er daarna gebeurde, zei Van der G. zich niet meer te kunnen herinneren.

Het volgende dat de verdachte zich wel zei te kunnen herinneren, is dat Esmee niet meer bewoog. ,,Esmee lag met haar rug tegen mijn buik aan. Ik had mijn arm om haar keel”, vertelde hij huilend. ,,Toen ik haar losliet, heb ik in haar hals gevoeld of ik een hartslag kon vinden, maar die was er niet.”

,,Ze is er niet meer’”, constateerde Van der G. ,,Ik heb aan de andere kant van haar hals gevoel, ik heb mijn hand op haar borst gelegd, of ik ademhaling kon vinden. Ik raakte steeds meer in paniek. Uiteindelijk heb ik haar in een stabiele zijligging gelegd.”

Bij de politie vroeg Van der G. zich af of hij mond-op-mond-beademing had moeten doen. Hij besloot haar ook niet te reanimeren. ,,Dat kwam niet in mij op. Ik snap het ook niet.”

Verslaggever Stijn Tielemans volgt de zaak in de rechtbank:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.