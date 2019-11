Officier weerspreekt getuigenis in zaak-Poch: ‘Niet gesproken over hoger Nederlands belang’

Officier van justitie Guus Schram ontkent dat hij ooit iets heeft gezegd over een belang van het koninklijk huis in het kader van de zaak-Julio Poch. Hij sprak vandaag als getuige tegen dat hij uitlatingen daarover heeft gedaan tegen oud-directeur van Transavia Michiel Meijer, in een gesprek in 2010.

Bij de rechtbank in Rotterdam vinden momenteel getuigenverhoren plaats op verzoek van oud-Transavia-piloot Poch, in voorbereiding op diens schadeclaim aan het adres van de Staat.

Meijer is gisteren gehoord. Hij zei toen onder meer dat Schram hem heeft gezegd dat in de kwestie-Poch een ,,hoger belang" speelde. Dit belang zou het belang zijn van Jorge Zorreguieta, de inmiddels overleden vader van koningin Máxima.

Poch (67), die door zijn vroegere vaderland Argentinië werd verdacht van betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten tijdens het regime van dictator Jorge Videla, zou door Nederland in handen van de Argentijnse justitie zijn gespeeld, via Spanje. Zorreguieta, die staatssecretaris was onder Videla, zou daardoor uit de wind worden gehouden. Bij de dodenvluchten werden tegenstanders van het regime boven zee levend uit vliegtuigen gegooid.

Hart luchten

Volgens Schram is er niet gesproken over de inhoud van de zaak-Poch. Het gesprek was door Meijer aangevraagd en vooral bedoeld om hem bij justitie zijn hart te laten luchten over de schade die de affaire-Poch toebracht aan Transavia. Meijer was gisteren zeer stellig in zijn bewering dat het onderhoud een andere insteek had en dat Schram wel degelijk over de zaak zelf heeft gesproken.

In de Argentijnse strafzaak tegen Poch heeft Meijer als getuige hetzelfde verklaard. Poch is na acht jaar voorarrest door de rechtbank vrijgesproken. Hij werd in september 2009 gearresteerd, in het Spaanse Valencia, om vervolgens door Spanje te worden uitgeleverd aan Argentinië. Poch is Argentijn van geboorte, maar tot Nederlander genaturaliseerd. Hij wil 5 miljoen euro schadevergoeding eisen van de Staat.

Vanmiddag volgt het getuigenverhoor van Ernst Hirsch Ballin, oud-minister van Justitie.