Oekraïners praten met koningspaar over oorlog: ‘alle hulp is fijn, maar we hebben óók wapens nodig’

Dode en twee gewonden door steekpar­tij in woning Leeuwarden, 27-jarige man aangehou­den

Door een steekpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Leeuwarden is een dode gevallen. Volgens de politie gaat het om een vrouw uit de Friese hoofdstad. Ook raakten een 25-jarige en een 30-jarige man uit Leeuwarden gewond bij de steekpartij. De politie heeft een 27-jarige man uit het Groningse Leek aangehouden.

6 maart