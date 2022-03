Oekraïense moeders van Jobs zijn na twee weken oorlog al totaal uitgeput

De tv toont beelden van een Oekraïense man die in zijn rolstoel over een ingestorte brug wordt getrokken. Ik hoor verhalen over een afgrijselijke reis van ouders met een zwaar autistisch kind. De jongen is buiten zijn vertrouwde woonkamer totaal de weg kwijt en schreeuwt onophoudelijk.



Stel, Poetin zou onze stad aanvallen? We zouden nooit wegkomen met Job. Een kat kun je nog meenemen in een draagmandje, een kind van 17 past nergens in. En voor een rolstoel heb je een vlakke ondergrond nodig, geen bomkraters.