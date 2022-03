Oekraïense mensensmokkelaars vrijgelaten om te kunnen vechten tegen de Russen

Tijdens de zitting vroegen beide mannen, afkomstig uit Loetsk in het noordwesten van Oekraïne, of zij mochten worden vrijgelaten.

Zij zouden voor het vergrijp een celstraf van twaalf jaar of meer kunnen krijgen. Volgens de rechtbank kan iemand dan alleen in afwachting van zijn zaak worden vrijgelaten als daarvoor zwaarwegende belangen zijn. In het vonnis schrijven de rechters dat daarvan sprake is, ‘gelet op de oorlogssituatie in Oekraïne en de oproep van de regering aan haar inwoners om het land te verdedigen.’ Het belang van de Oekraïners om aan die oproep te voldoen en bij hun familie in Oekraïne te zijn, weegt zwaarder dan het maatschappelijk belang om de verdachten vast te houden.