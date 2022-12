Oekraïense ambassade in Nederland ontvangt 'bloederig pakket' met dierenogen

Vibratorre­cla­me bij Kruidvat veroor­zaakt ophef

Op het sociale mediaplatform Twitter is commotie ontstaan over een vibratorreclame bij een Kruidvat-filiaal in Leiden. Bij een lading vibrators is een bord geplaatst met de tekst ’Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar’ om een kortingsactie van vijftig procent te promoten.

30 november