Och, dit hoort erbij. Onsportief? Nee, topsport!

Ziekenhui­zen: bijna alleen maar niet-gevacci­neer­de coronapa­tiën­ten

3 juli De coronapatiënten die nog in het ziekenhuis belanden, zijn de laatste weken op een enkele uitzondering na niet of niet volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit een rondgang van deze site. De vaccinatiestatus van patiënten wordt in Nederland niet centraal geregistreerd. ,,Die registratie moet er voor het najaar zeker komen.”